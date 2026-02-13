我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「咕朵朵」可愛溫暖的形象成為拍照打卡新亮點。（圖／翻攝畫面）

▲「六龜慢活一日輕旅行」路線，串聯山林、文化與溫泉美食，展現六龜山城獨有的慢活魅力。（圖／翻攝畫面）

春節期間，六龜山城推出守護獸「咕朵朵」響應「2026山城奇幻生物祭」，並串聯在地景點與藝文活動，邀請民眾走進山林溫泉間，體驗六龜獨有的慢活魅力。而此次活動的亮點之一，「咕朵朵」也正式現身於六龜聚寶來轉角處，自即日起至3月3日陪伴民眾共度春節時光。「咕朵朵」以背負山林溫泉雲霧前行的烏龜造型呈現，融合六龜自然景觀與溫泉文化意象，象徵山城慢活、療癒與守護的精神，可愛溫暖的形象成為拍照打卡新亮點。活動期間結合六龜觀光藝文季「樂動山城．音樂饗宴」同步於春節假期登場，於2月14日至22日、2月27日至28日，在檨仔腳文化共享空間及寶來社區活動中心舉辦多場音樂演出，讓民眾在欣賞山城美景的同時，也能沉浸於音樂與文化交織的氛圍中，打造兼具視覺、聽覺與心靈療癒的體驗，親身感受專屬於山城的慢旅節奏。除了尋覓山城守護幻獸「咕朵朵」外，六龜亦是春節期間規劃慢活輕旅的絕佳選擇。「六龜慢活一日輕旅行」路線，行程涵蓋有「小桂林」之稱的十八羅漢山，欣賞壯麗礫岩地形景觀；前往檨仔腳文化共享空間體驗窯烤麵包手作樂趣；登高造訪六龜大佛祈福迎新年；參觀全新落成的六龜區行政中心；並至寶來感受日式溫泉風情，順遊寶來大街品嚐在地美食。透過一日串聯山林、文化與溫泉美食，展現六龜山城獨有的慢活魅力。