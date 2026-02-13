我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高金素梅刻意不走北檢正門，繞道側門進入仍被記者堵到。（圖／記者劉松霖攝）

▲眼見有記者跌坐在地，高金素梅說「不要推擠、注意安全」。（圖／記者劉松霖攝）

▲高金素梅2月11日因身體不適癱軟離開地檢署，今日二度應訊時露出微笑，神色較為自在。（圖／記者劉松霖攝）

▲立委高金素梅（中）涉貪等３大案分工曝光，金曲歌王Matzka岳父、高金助理張俊傑（右中）是關鍵操盤角色並利用女兒雲雅舜（右下）洗錢，高金前助理林怡君（左上）涉及人頭助理費詐領，特助高智偉（右上）、原住民多族群文化交流協會理事長周陳文彬涉及補助款詐領，蘭嶼鄉代呂俠（左下）涉及湊人頭輸入快篩試劑。（圖／NOWNEWS攝影中心）

立委高金素梅涉嫌以人頭詐領立院助理費、浮報原住民多族群文化交流協會補助款、湊人頭輸入快篩等3大案，台北地檢署2月10日指揮調查局國安站搜索30個處所、約談18人，11日凌晨高金素梅移送複訊半小時，就因為身體不適合接受偵訊前往台大醫院就醫。北檢今日二度傳喚，高金素梅下午2點多抵達前，事先透過親友探路，刻意避開守在地檢署正門口的大批媒體，繞到側門進入，仍被部分記者堵到，現場爆發推擠衝突，有記者跌坐地上。記者請高金素梅的「護衛隊」不要推、不要動手，高金素梅則喊著「不要推擠、注意安全」，聽到媒體詢問身體還好嗎？她並未回應就走上樓前往偵查庭。高金素梅2天前從北檢離開時身體癱軟，甚至緊緊靠著法警，今天看來氣色已變好許多。檢調偵辦高金素梅3大案，已聲請羈押金曲歌王Matzka岳父、高金素梅的助理張俊傑獲准。張俊傑是串聯3大案的核心人物，因涉犯貪污重罪、有逃亡串證之虞，加上又對案情避重就輕，檢方複訊後聲押禁見獲准。根據了解，張俊傑曾當過高金素梅辦公室主任，現在掛名助理，看似位階較低，但他在本案扮演發號施令的角色，例如多族群交流協會理事長雖是周陳文彬，實際上由張俊傑在幕後運作調度金流，同案被告會依據張俊傑的指示提款、協助洗錢。助理費詐領案涉犯《貪污治罪條例》的利用職務詐取財物罪，除了高金素梅、張俊傑另有3名被告：高金素梅前助理露子吉尤（50萬交保，限制出境出海）、前助理林怡君（50萬交保，限制出境出海）以及人頭助理楊昀儒（10萬交保，限制出境出海）。由高金素梅創設的原住民多族群文化交流協會，涉嫌在2015年到2018期間詐領補助費，假借射箭、歌謠傳唱等活動的名義以不實單據浮報費用，向原民會、台電、中油請領補助，有時甚至連活動都沒辦。依據官方統計，協會從2016年到2018年總共獲得1641萬元補助金，不過因為是「低價高報」，扣除實際支出有多少不法所得，仍在釐清中。多族群文化交流協會詐領補助費案的被告人數最多，連高金素梅、張俊傑在內共11人，涉犯《刑法》詐欺罪及《洗錢防制法》，高金素梅、張俊傑、協會理事長周陳文彬（30萬交保，限制出境出海）、高金素梅特助高智偉（50萬交保，限制出境出海）、前助理露子吉尤（50萬交保，限制出境出海）、蘭嶼鄉代呂俠（50萬交保，限制出境出海）、廠商張智傑（交保10萬）、廠商陳正順（10萬交保）共8人涉嫌虛報活動費詐領補助款。洗錢部分，高金素梅辦公室主任利春仁（10萬交保）、特助高智偉（50萬交保，限制出境出海）、南區服務處主任麥玲鳳（10萬交保，限制出境出海）、張俊傑女兒雲雅舜（Matzka妻子，50萬交保，限制出境出海）等人會配合張俊傑的要求操作金流，涉嫌隱匿協會不法詐欺所得。未經許可輸入快篩涉犯《醫療器材管理法》，高金素梅、張俊傑以外還有6名被告：南區服務處主任麥玲鳳（10萬交保，限制出境出海）、蘭嶼鄉代呂俠（50萬交保，限制出境出海）、屏東縣議員越秋女（訊後請回）、台東縣議員陳政宗（訊後請回）、花蓮縣議員簡智隆（訊後請回）、金峰鄉代會主席高勤書（訊後請回），此案被告任務為蒐集名單作為快篩輸入的人頭，以突破每人自用限額100劑的上限，麥玲鳳與呂俠因另涉多族群交流協會詐領案，複訊後有強制處分，屏花東3名議員及金峰鄉代均請回。