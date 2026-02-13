我是廣告 請繼續往下閱讀

▲基地透過立體空橋系統銜接R17捷運站，形成完整的人行動線網絡。（圖／高市府捷運局提供）

高雄市政府捷運工程局配合台積電高雄廠興建及量產，於捷運R17世運站東側A5街廓辦理公辦都市更新招商，提供半導體及AI相關產業商辦及住宿使用，今日公告評選結果，由「日勝生活科技股份有限公司」獲選最優申請人，完工後將提供A級商辦及員工住宅供半導體、AI產業進駐使用，低樓層更可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通R17世運站，打造串聯半導體S廊帶的科技商務核心。捷運局長吳嘉昌表示，本案基地面積約13,884平方公尺（約4,200坪），屬第二種商業區，法定容積率300%、建蔽率50%，開發規劃以三棟建築為主體，其中包含地上18層企業安家住宅，提供7至32坪多元戶型，出租台積電及相關供應商員工居住使用，並設置健身房、閱覽室及共享生活設施，支援科技人才在地就業與生活需求；以及地上21層的產業辦公棟及三層樓商業設施，引進餐飲與零售機能，營造完整生活服務場域，強化企業總部與研發營運機能。捷運局說明，本案為強化產業吸引力與國際競爭力，辦公棟將申請LEED BD+C銀級綠建築與WELL銀級健康建築認證，並以WiredScore與SmartScore雙白金為目標，提升建築在數位韌性、通訊穩定與智慧治理方面的國際水準。空間設計上，基地透過立體空橋系統銜接R17捷運站，形成完整的人行動線網絡。整體營運將由園區管理機制統籌，商業空間由專業團隊經營，確保長期管理品質與生活機能完善。本案總投資金額中，實施者投資約88.5億元，並申請都市更新容積獎勵50%，包含耐震設計及銀級以上綠建築與智慧建築標準等。捷運局表示，R17世運站A5公辦都更案不僅是軌道建設與都市更新結合的重要示範，更是半導體S廊帶向北延伸的關鍵節點。透過產業、交通與居住整合發展，高雄正加速從重工業城市轉型為智慧科技與低碳宜居城市，穩健布局在全球科技產業鏈中的戰略地位。