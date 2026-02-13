我是廣告 請繼續往下閱讀

▲立委李貞秀出示民國93年前已經完成注銷戶籍證明。（圖／記者呂炯昌攝）

▲授權陸委會代為辦理放棄國籍，李貞秀遞交文件資料給陸委會法政處長周鳴瑞照片。（圖／民眾黨提供）

民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議持續延燒，有民進黨立委近日指控，李貞秀在2025年3月才註銷中國戶籍。陸委會主委邱垂正昨日接受電台專訪時表示，若真是如此，李貞秀的立委參選資格可能「也有問題」。李貞秀今日跑到陸委會前開記者會，大嗆賴政府良心被狗吃了，並遞交授權書，說「要公開授權陸委會全權代為辦理，行政院要求的中配放棄國籍事宜」。李貞秀記者會中指出，這段時間，內政部與陸委會針對他個人，不斷釋出誤導的說法，讓社會大眾誤解，也讓30幾萬的陸配家庭深感不安。今天，她必須要正本清源、還原事實。李貞秀指出，民國82年(1993年)，她因為婚姻來到台灣。民國88年（1999年），她依法獲准在台灣定居、設立戶籍，正式取得中華民國身分證，同時註銷在大陸湖南的戶籍。所有程序，都完全依照中華民國當時的法律執行。民國93年，《兩岸人民關係條例》修正實施「單一戶籍制」，事實上，在這之前，貞秀早就已經沒有大陸戶籍，往來兩岸唯一證件只有台胞證。李貞秀說，去年內政部突然發函，要求早期來台的陸配補繳喪失原籍證明。雖然政府早年的行政疏失成本，不應由中配承擔，但她還是第一時間委託父親，在湖南辦理好補充證明，該證明文件清楚顯示：李貞秀於民國93年前已經完成注銷戶籍。這份證明，也經由海基會完成認證繳交移民署。李貞秀痛批，今天極及荒謬的是，若照陸委會主委的最新說法，去年全台有11,868名陸配補件，難道所有人在台灣的年資，都要從去年重新算起嗎？「那我們過去投票算不算違法？擔任公職算不算違法？我們生兒育女、增產報國、工作繳稅、所盡的國民義務又算什麼？」李貞秀強調，去年她去申請的是「證明文件」並不是去年才「辦理除籍」。這兩件事，差非常多。小學生應該都知道去年拿到的「除籍證明」，只為證明李貞秀「民國88年已經除籍」，並不是「民國114年才開始除籍」這一點，不能被混淆。今天，相關的證明文件她敢公開出示，以讓台灣社會安心。李貞秀說，民眾黨創黨主席柯文哲說過「政治不難，找回良心而已」但現在的賴政府良心被狗吃了從內政部部長劉世芳的頭七，到陸委會首長的我沒台灣身分，這群人都在睜眼說瞎話。就因為不能選擇的出生地，她必須一再一再一再地證明自己，今天說中配立委會危及國安，但劉世芳連中配村里長都沒放過。就問村里長能接觸什麼國安？賴政府到底還要欺負中配到什麼地步？李貞秀反問陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑，「陸委會存在的目的是什麼？國家每年編列預算給陸委會是為了要服務兩岸人民事務；是為了要保障陸配群體權益不是讓你替執政黨擦脂抹粉；不是讓你當賴政權的政治打手，今天的陸委會，不僅沒有保護中配，反而曲解法令、誤導社會置事實於不顧，帶頭製造恐慌，把守法的人民變成政治攻擊對象，這樣對嗎？」李貞秀說，執政黨對陸配所有欲加之罪，何患無辭的抹紅抹黑。賴政府是不是在告訴中配，你們只配乖乖當二等公民？她來台灣超過30年。在加入台灣民眾黨之前，本本分分生養5個台灣小孩、規規矩矩工作繳稅。如果連她這樣的人想要站出來發聲、想要爭取族群平權，都能立刻被抹紅、被打壓，那是不是在告訴所有中配，你們只能乖乖閉嘴沒有資格發聲？沒有資格從政？沒有資格監督政府？只配安靜當你們的次等公民？李貞秀批評，自由民主的今天，不應該縱容少數執政的賴政府，還再鼓躁麥卡錫主義。今天是李貞秀、接下來會是哪一個新住民？會像梁文傑說的「匹夫無罪、懷璧其罪」？民進黨的法律像吃自助餐，多設限10年才能參政的時候，用兩岸人民關係條例；使應考試服公職權益的時候，又改用國籍法。把中配當外國人，剝奪新住民的身分、忽略她早就在台灣落地生根，以台灣為家、以身為台灣人為榮的事實。李貞秀哽咽說，「我的事業在台灣，我的人生在台灣，我的孩子在台灣，台灣就是我的家，我們在台灣工作、創業、納稅，中配不是外人，中配是台灣人的家後，中配是台灣之子的媽媽，我們是台灣的一分子」，她並公開授權陸委會全權代為辦理行政院要求的陸配放棄國籍事宜。所有紛擾期盼到她為止，「貞秀不會倒下也不能倒下，不只為我自己，也為所有努力在台灣打拼的新住民，今天已經不只是李貞秀一個人的事，更是在台灣30幾萬中配家庭身分的事。」