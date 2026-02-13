我是廣告 請繼續往下閱讀

明天（2月14日）就是西洋情人節，位於美國洛杉磯的一間動物收容所，為裡頭的狗狗們精心準備一場別開生面的活動，以精緻、可愛，充滿粉紅及戀愛元素的布景，幫每隻狗狗拍下美美的照片，期待在這個特別的日子，他們也能迎來「狗生」的有緣人，順利被收養。根據《紐約郵報》報導，志工團體「Big Dog Energy」是一個動保非營利組織，本週他們為收容所裡的動物，創造了以情人節為主題的拍照空間，旨在突出「最需要關愛的狗狗」。狗狗們被一隻隻帶出來，精心裝扮，在鎂光燈下製作特別的情人節卡片，然後放到社群平台上。Big Dog Energy表示，他們的目標很簡單，就是讓毛孩、尤其是那些已經在收容所裡待比較久的狗狗們，有一個被重點介紹的機會，如果能因此找到新家，那就是最圓滿的結果。這家非營利組織並補充道，如果一張情人節卡片，能讓某位有緣人駐足，甚至走進收容中心問：「我可以見見這隻狗狗嗎？」，那就遠不止是照片的成功，而是改變了一條生命的未來。原文連結：