我是廣告 請繼續往下閱讀

美國外交政策雜誌《Foreign Policy》近日刊出專訪我國外交部次長陳明祺，聚焦台灣在川普第二任期下的台美關係、國防預算與對中政策。陳明祺在訪談中強調，台灣的安全與重要性不僅來自半導體產業，更根基於地緣位置、民主價值與制度韌性，並直言各國「不應該信任中國」。報導指出，陳明祺對於外界擔憂美國總統川普對台承諾轉趨不確定的看法，並不認同。他表示，美國與中國保持接觸是為了對中國「提供某種程度的安撫」，但美方具體的「行動比言辭更重要」。陳明祺也提到，川普政府去年底已批准史上金額最大的對台軍售案，金額超過110億美元，並在今年1月與台灣簽署貿易協議，提供部分關稅減免，台灣則對美進行5,000億美元的投資承諾，這些都是美國對台承諾的具體作為。針對川普政府要求將部分台灣晶片產能移往美國，是否連帶動搖整體安全基礎的「矽盾」爭議，陳明祺直言自己「不是矽盾的真正信徒」。他指出，台灣在半導體產業興起之前，因為地緣戰略的重要性、價值與民主制度，本來就已經很重要。陳明祺直言「我們的民主是辛苦得來的」，而半導體只是讓國際社會更有理由確保台海穩定的「另一層保障」，而非唯一依靠。但同時陳明祺次長也有表達對於目前國際局勢及國內政局的憂慮，陳明祺提到目前400億美元國防預算仍卡在立法院中，雖然他認為預算僵局是民主體制下正常的政治分歧，並表示應透過協商解決。但他也提到通過該預算是展現自我防衛決心的重要象徵。陳明祺直言，現在已經是，「我們已進入新時代，不再有免費安全保障。如果不投資自我防衛，最終可能被棄於一旁。」因為美國對於國際的安全政策已經轉變要求各國應該負起相對應的責任承擔自己國家的安全成本。另外國際局勢方面，陳明祺對部分國家近期加深與中國往來表達明確憂慮。報導提到，陳明祺認為加拿大與英國領導人今年相繼訪中，試圖在對美國可靠性存疑的情況下強化與中國的經濟合作。對此，陳明祺直言「那是一個很大的錯誤」，並指出，對台灣而言，「靠向中國從來不是選項」。談到是否能信任中國領導層，陳明祺語氣更為直白。他表示，對於想與中國深化合作的國家，「只要問自己：你能信任習近平嗎？」並反問中國高層將領張又俠是否能信任習近平，暗示中國政治體制高度不確定性。陳明祺直言：「他們想摧毀你的生活方式，也想摧毀你的民主。」並強調，習近平「從來沒有讓人失望過」，因為對中國本來就不用抱持任何期望。