台股蛇年封關衝出史上最高收盤，元大台灣50也跟著收高，但「不敗教主」陳重銘拿出一張長線成績單潑冷水，從2003年上市算起，台積電累計漲幅約99.52倍，0050則約16.34倍；他直言，0050雖然有高達64.5%權重押在台積電，長期總報酬卻只有台積電的約16.4%，關鍵原因在於其他成分股表現相對拖累，「分散投資不是只有優點」。陳重銘在臉書發文表示，0050並不是單一公司，而是買進50家市值最大的企業，因此績效不可能完全複製台積電的走勢；問題在於，當台積電成為最強引擎時，0050裡仍有不少企業沒有同樣的獲利爆發力，結果就把整體報酬「拖」下來。他也回應「個股不能和基金相比」的說法，強調0050有超過六成比重就是台積電，當然可以拿來對照，自己的重點只是提醒投資人，同樣看好台積電題材，「股票可能賺更多」。台股在2月11日封關日開高走高，加權指數收在33,605.71點，單日大漲532.74點、漲幅約1.6%，寫下史上最高收盤；蛇年全年更累計大漲10080.3點、漲幅約42.85%。多家法人展望馬年仍偏多，樂觀情境甚至喊到3萬9千點、挑戰4萬點關卡。