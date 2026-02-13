立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）11日受訪透露，正考慮將位於首都維爾紐斯的「台灣代表處」改為「台北代表處」。不過總理、總統不同調，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）12日直言，任何更改位於維爾紐斯的「台灣代表處」名稱的決定，主動權主要在於台灣，而非立陶宛。
根據立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，立陶宛總統瑙塞達在前往比利時參加歐盟理事會非正式會議前，針對「台灣代表處」改名一事，向LRT表示：「我們討論的是台灣駐立陶宛的代表處。這不是立陶宛的代表處，並非由我們選擇名稱後現在可以隨意更改。這是台灣的代表處，該叫什麼名字應由台灣決定。」
他表示，立陶宛可以向台北方面提出此議題，但他警告，任何更改名稱的要求都可能遭到拒絕。瑙塞達補充稱：「當然，我們可以與他們討論更名的可能性，但在開始討論之前，我們應該明白答案也可能是『不』，名稱可能會維持不變。」
背景：總理與總統立場的溫差
瑙塞達的這番評論是針對總理魯吉尼涅11日的言論所做出的回應。魯吉尼涅先前表示，她看不出有任何理由不能將「台灣代表處」更名為「台北代表處」。
她當時受訪時表示，這並不會否定立陶宛對民主進程的支持，並補充道：「我們支持白俄羅斯、烏克蘭及其他國家的民主與自由，同樣地，我們也支持台灣。」
魯吉尼涅上週曾告訴波羅的海通訊社（BNS），立陶宛在2021年未與歐盟和美國協調，便允許以「台灣」名義設立代表處，等同於「衝到火車前面，結果輸了」。
維爾紐斯與北京之間的關係因外交代表權及台灣代表處的命名問題已僵持多年。自2025年5月中旬以來，立陶宛境內已無受承認的中國外交官。自台灣代表處在2021年成立後，雙邊貿易額也大幅下滑。
各方回應
我外交部10日表示，並未與立陶宛討論任何更名事宜，並將持續在雷射、半導體與金融等領域深化合作。
立陶宛外交部拒絕評論更名的可能性，但表示恢復與中國的關係需要時間與相互尊重。
立陶宛政府的施政綱領包括承諾，將與中國的外交關係恢復至與其他歐盟成員國相同的層級。
