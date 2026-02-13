我是廣告 請繼續往下閱讀

日本股市在首相高市早苗取得壓倒性勝利後延續強勁攻勢，相較股市表現亮眼，日本市場當前真正承壓的反而是債市與匯市穩定性，法人表示，日本政府後續政策走向，可能採取發債搭配央行調節利率的路徑，雖可能帶動日圓走弱，卻有助提升企業競爭力，整體仍偏多看待日股。鉅亨買基金總經理張榮仁分析，日本當前財政挑戰大致有兩種應對路徑。第一是持續發債支撐政策與支出，同時透過殖利率曲線控制（YCC）穩定利率，避免融資成本失控。然而，一旦市場認為央行承擔過多財政壓力，日圓可能進一步走貶，匯率波動風險升溫。其二則是以加稅或縮減支出方式整頓財政，但此舉恐抑制景氣復甦，政治與經濟成本皆高，實務上推動難度不低。綜合評估，張榮仁認為，日本採取大幅緊縮政策的可能性有限，較可能走向溫和寬鬆與利率控管並行的模式。在此架構下，日圓走勢偏弱屬合理結果，但未必構成股市壓力來源。事實上，日股近年已逐步與匯債市場脫鉤。張榮仁指出，在日圓走弱環境下，資金仍持續流向日本股市，關鍵在於市場評價邏輯轉向全球營收結構優勢，而非單純受國內金融條件牽動。對出口導向企業而言，日圓貶值不僅提升產品價格競爭力，也放大海外營收換算效益，進一步支撐獲利預期。他強調，隨著日本重啟殖利率曲線控制的機率升高，日圓溫和走貶的情境並非壞事。特別是出口型企業，往往在弱日圓環境中受惠，成為支撐股市的重要力量。根據「鉅亨買基金」回測數據顯示，當日圓相對美元偏弱時，日股及主要產業在六個月、一年與兩年的平均報酬表現並不遜色。半導體與通訊服務等出口導向類股優勢尤為明顯，此外，銀行類股在日圓走貶期間同樣交出穩健成績，顯示弱日圓未必等同利空，反而可能為特定產業帶來助力。日本在高市早苗強勢勝選後，政策方向更趨明確，財政與貨幣雙軌並行的架構，為企業營運與股市評價提供支撐。