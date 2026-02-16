我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本駐台代表片山和之帶來日式年糕。（圖／外交部提供）



▲AIT處長谷立言帶來美國肯塔基州產的巴頓波本酒。（圖／外交部提供）

外交部長林佳龍過年前和AIT處長谷立言、日本駐台代表片山和之齊聚享用豐盛年菜，上桌的除了有由農業部農業青年大使準備的多種台灣在地料理外，谷立言帶來美國產的波本酒、脆蘋果和起司，片山和之則端上日本新年會吃的燒麻糬（日本稱年糕）。林佳龍說，過年一定要吃團圓飯，把最好的心意和祝福分享給親友，因此他特地邀請台灣的好麻吉一起用餐，把農業青年大使用心耕耘的成果展現給世界，這是最好的總合外交。林佳龍邀美日代表同享年菜，片山和之準備了3種日式過年年糕，包括：海邊燒（用紙包起來，加點甜醬油拿去烤）、黃豆年糕、麻糬紅豆湯。片山和之提到，古代日本人相信年糕內有神的力量，吃了會健康、長壽。片山和之說，日本自明治維新過後，政府決定按照陽曆過新年，因此日本過年就是1月1日。除了過年期間每天吃「御節料理」冷菜外，也會吃過年的蕎麥麵，象徵祝福、健康、長壽，第三個就是日式年糕。另一方面，谷立言表示，美國和亞洲不同，沒有正式的過年習慣，只有感恩節和聖誕節和家人團聚，過年則是和朋友喝酒、吃零食。因此，谷立言特地帶來具美國代表性的巴頓波本酒、蒙特里傑克起司、以及華盛頓產的宇宙脆蘋果。谷立言更提到，波本酒在美國歷史悠久，也和台灣料理很搭，他希望和大家一起分享。而他特別選擇來自肯塔基州的巴頓波本酒，因為大家一聽到肯塔基就會想到德比非常有名的賽馬比賽，象徵馬年一馬當先。