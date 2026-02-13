我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市第二分局黃姓女偵查佐因日前在網路揚言槍殺市長盧秀燕，遭收押並被起訴後提出抗告。不過，台中高分院認為，她不僅發文恐嚇，還涉及號召他人犯案，犯罪情節具體，不能僅因已遭停職就認定沒有羈押必要；至於其主張精神狀況不穩，應待審理時釐清，與是否續押無直接關聯，因此裁定駁回抗告。去年「1219張文案」發生後，任職於台中市第二警分局的黃姓偵查佐，在網路發表不當言論，揚言對市長盧秀燕開槍。警方獲報後將她拘提到案，檢方聲請羈押獲准，並依恐嚇等罪嫌提起公訴，黃女目前仍羈押中。黃女日前向法院提出抗告，主張自己已遭暫停警職，不可能再接觸警械，起訴書以「警職人員較易接觸槍砲刀械」為由聲押，有對特定職業差別待遇之嫌。她並表示，案發前長期承受工作壓力，與主管發生爭執，身心狀況失衡才在精神崩潰下發表言論，父母已承諾擔任照護者，監督就醫與治療，足以降低再犯風險。此外，事件也延伸出黃員家屬對分局管理方式的質疑。黃女父親曾指控長官對女兒施壓、霸凌，並稱女兒曾因公發生車禍，承受200萬元高額賠償的壓力，身心受創；警方則回應，自黃員出現異常狀況後均有同仁陪伴關懷，賠償事宜亦協助協調中。高分院審酌後認為，黃女言行已對公共安全產生具體威脅，且涉案內容並非單純情緒抒發，仍有羈押必要，裁定駁回抗告。全案將由法院持續審理。