一、藍營整合順利，侯劉李默契成形

二、黃國昌的盤算落空：沒有縫隙，何來角色？

三、毫無經營的掃街，仇恨值才是現實指標

四、從「四大金釵」到初選失利，實力真的經得起檢驗嗎？

2026新北市長選戰，藍白綠三方角力原本暗潮洶湧，但隨著國民黨正式拍板由台北市副市長李四川披掛上陣，局勢瞬間明朗。這不僅是人選出爐而已，更是一場整合的完成式。當藍營定錨，新北戰局的主旋律已然確立；相較之下，民眾黨主席黃國昌的盤算與操作空間，幾乎被壓縮到無以為繼。這次人選底定，關鍵在於新北市長侯友宜親自出面協調。外界一度擔憂藍營遲未公布人選，恐引發基層焦躁與內部競逐，但結果證明，這段「沉潛期」反而讓整合更為細緻。李四川點頭參戰，背後代表的不只是個人意願，而是整個市府團隊的共識與承擔。尤其副市長劉和然的態度，更顯關鍵。在新北市政歷練深厚、地方基層熟稔的劉和然，沒有絲毫角力與盤算，反而展現高度與氣度，全力支持李四川。這樣的默契，不只是政治姿態，而是長年共同治理所累積的信任。當侯、劉、李形成穩定鐵三角，藍營基層自然歸隊，選戰主軸也由「內耗」轉為「外攻」。李四川也公開表達對侯友宜八年市政的敬意，並感謝劉和然的協助，這不是客套話，而是一種政治語言的釋放：藍營此役不是個人之戰，而是團隊接棒。這樣的氛圍，讓任何想在縫隙中牟利的政治人物，幾乎找不到切口。過去一段時間，黃國昌高調布局新北，從倡議政見、拋出議題，到頻繁走訪基層，顯然是希望在藍營未整合之際，創造「關鍵少數」的談判籌碼。甚至外界揣測是否存在「正副搭配」的想像空間。然而，當李四川定於一尊，藍營隊形排好，黃國昌也已明確表示不會擔任副市長，等於自我封死退路。更現實的是，藍營此番整合過程中，並未看到黃國昌釋出任何善意或鋪陳合作的誠意。政治講究時機與分寸，當別人還在協調，他選擇在場外敲鑼打鼓；當人家完成整隊，他卻已無立足之地。沒有參與整合的過程，自然也不可能在結果中分一杯羹。更值得玩味的是，黃國昌日前到新店仁愛建國市場掃街「接地氣」，卻接連遭到民眾當面質疑與揶揄。有人直問：「如果你選上，對我們有什麼幫助？」這其實是最基本、也最核心的問題。黃國昌第一時間只能微笑拍肩、由幕僚代答，這本身就是一種警訊。還有民眾當場高喊「下台」，甚至以「超速仔」、「土城的選擇」暗諷。這些場景或許可以被包裝成民主社會的多元聲音，但從選戰操作角度來看，卻是仇恨值偏高、認同感不足的具體呈現。新北是一個高度務實的城市，選民關心的是建設、交通、托育、產業，而不是政治激情。若連最基本的信任都未建立，又如何談藍圖？外界曾形容黃國昌麾下有所謂「四大金釵」，象徵民眾黨在地方布局的銳氣。然而，部分人選在初選中未能突圍，反映的不是單一選區問題，而是整體動員與組織力的考驗。地方政治講究紮根，若連自家人馬都難以過關，何以支撐市長層級的全面戰線？政治領袖的實力，不只體現在個人辯才與聲量，更體現在整體團隊的戰鬥力與穩定度。從目前盤勢觀察，民眾黨在新北的基礎仍顯薄弱，與藍營長期耕耘的基層網絡相比，差距並非一朝一夕可補。當藍營完成整合，形成侯友宜穩盤、劉和然協力、李四川出征的明確隊形，新北選戰已非混戰，而是藍綠對決。黃國昌若無法提出超越口號的實質治理方案，又缺乏基層經營的厚度，只能在市場裡被動承受質疑與嘲諷。政治最殘酷之處，在於時機一過，局勢便不再為你等待。藍營已然定錨，方向清晰；黃國昌若仍徘徊於聲量與姿態之間，恐怕不只是走投無路，而是被新北這座城市，直接跳過。●作者：賈程年／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com