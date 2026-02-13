過年通常認為穿上紅色衣服為帶來好運，但2026年正逢60年一遇的丙午赤馬年，在穿衣上也有不同的禁忌，根據命理專家小孟老師表示，生肖「馬、豬、鼠」在今年別穿紅色衣物，可能會導致破財、招衰運影響運勢，根據不同生肖建議改穿「淺紅色、粉紅色、亮白色、水藍色或橘色」等顏色衣物，藉此提升財運旺一整年。
📍2026赤馬年是什麼？
在傳統的六十甲子紀年法中，丙午年每60年循環一次，上一次出現於1966年，下一次則剛好是2026年，其被稱為「赤馬年」或「紅馬年」，主要原因來自於天干「丙」和地支「午」，兩者同樣屬火，強烈火元素疊加，形成旺盛的「雙火」格局，雙火年份雖代表能量旺盛，但也意味著氣場過燥，需特別留意五行調和。
📍2026過年衣服有禁忌！「3生肖」穿紅色破財超衰
🟡生肖馬
生肖馬雖然五行屬火，但剛好在2026馬年犯太歲，建議今年過年不要穿太紅，也不要太高調，若真的要穿紅色，可改選擇淺紅色或粉紅色，比較恰當不影響運勢。
🟡生肖豬
生肖豬五行屬水，易與火相剋，建議過年衣服改穿素雅一些，或者是「亮白色」等光鮮亮麗的顏色，在過年期間替自己增添財富。
🟡生肖鼠
生肖鼠同樣在五行中屬水，易與火相剋，且老鼠怕火，建議在自身允許的情況之下，過年期間可以多穿「水藍色」或「橘色」衣服，有助提升整體財運。
📍2026赤馬年為什麼不能穿紅色？
民眾通常認為過年就是要穿紅色，代表喜氣洋洋帶好運，但命理師詹惟中曾警告，2026年屬於火氣極旺的馬年，命理上講求「宜潤不宜燥」，然而紅色屬火，過旺會帶來火氣與火爆，使得情緒不穩、人際關係出現問題，甚至引發居家危險等都是危機。
但詹惟中建議，對顏色的選擇，包括衣服、床單、窗簾、枕頭套都要盡量避免用太多的紅色，以免造成情緒不穩定，但強調不要過度的緊張，也並非完全不能使用，只是一個建議與分析，保持乾淨與清香才是最重要的。
📍2026過年開運顏色有什麼？
🟡2026開運顏色「黑」：黑色代表水，有著穩如泰山、藏風聚氣之意，具有安定人心效果，還有累積能量等功效，若新的一年穿上它能讓你站穩腳跟、安心發展。
🟡2026開運顏色「綠」：綠色代表木，有著綠樹、生機蓬勃等含意，穿上綠色有機會招來貴人相助，對於想要精進人際關係、拓展人脈的人來說最適合，也能藉此讓事業運有進一步發展。
🟡2026開運顏色「白」：白色代表清淨通透、運勢清明，白色可以讓個人運勢保持清淨，淨化周圍混濁的氣場，新年到來依舊可以保持思緒清明。
🟡2026開運顏色「黃」：黃色代表財氣傍身，福運加持，能替穿戴者提升財運，精準捕捉正財與偏財，讓新的一年更明亮耀眼、賺更多。
資料來源：小孟老師、詹惟中
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
