春節採購年後進入最後備戰期，美式賣場好市多（Costco）人潮滿滿，內行會員推薦想避開人潮可以除夕夜當天再去最後補貨「除夕夜當天下午人不多，也不擁擠」，另外初一好市多暫停營業一天，可別跑錯，網友也推薦超大包裝的零食餅乾大家必買，補品禮盒降價幅度大。
🟡2026春節好市多營業時間
除夕（2月16日）：賣場 09:00～18:00；加油站07:00～19:00
初一（2月17日）：賣場、加油站暫停營業
初二（2月18日）賣場10:00～21:30；加油站7:00～23:00
初四（2月1日）起恢復正常營業
🟡過年前掃貨熱！會員狂囤零食禮盒年節裝飾特價
年節採買進入最後倒數，不少民眾已開始提前準備年貨與團聚用品。好市多近期出現明顯採購人潮，有會員在臉書社團「好市多商品資訊分享」PO文，分享今年賣場內多款年節裝飾商品、禮盒提前出現折扣，貼文也引發網友熱烈討論。更有內行會員建議可以除夕夜當天再去最後補貨「除夕夜當天下午人不多，也不擁擠」。
補品禮盒大降價，網友推薦桂格活靈芝1215元、天地合補四物飲619元、老協珍人參精1039元、天地合補龜鹿雙寶飲1189元以及白蘭氏雞精1175元等。春節家中聚會需求大增，大包裝零食與多口味組合商品成為首選，「大量零食採購還是要來好市多，比較便宜又能一次買齊。」也有人說，有蠻多新口味的零食，像香菜樂事現在已經不限購了。
🟡好市多新春年菜特價！海鮮、花雕雞都優惠
好市多即起至2月15日也加碼推出新春年菜優惠，包括「紹興醉雞腿」現折95元；「美國特選無骨牛小排火鍋片」每公斤現省150元。
圍爐餐桌必買的還有「大冷凍極品花雕雞」每盒現折100元；「萬巒豬腳」每盒現折100元；「北海道熟凍帶軟帆立貝」每包現折170元。
即將迎接春節連假，除夕夜家家戶戶吃團圓飯，還有食材沒購足的民眾注意了！除夕夜包括全聯、家樂福提早至下午5點關門；好市多則營業至下午6點，且初一沒有開門營業，蝦皮店到店一般門市全台直營門市暫停服務，將於初三晚間7點恢復正常營業，可千萬別白跑一趟。《NOWnews今日新聞》整理全聯、好市多、家樂福、好市多春節營業時間一次看。
資料來源：好市多
