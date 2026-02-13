我是廣告 請繼續往下閱讀

過去一年多來，立法院因朝野攻防，多名立委發生數次肢體衝突並相互提告。北檢昨（12）日偵結，依《傷害罪》等罪嫌起訴民進黨立院黨團總召柯建銘等10名藍綠委。台中市長盧秀燕今（13）日表示，國會是自主自治的團體，司法不該成為立法院的糾察隊，司法的手也不該伸進國會裡面。對此，律師林智群直呼，「都當到直轄市市長了，還能講出這種毫無法治觀念的話，真的讓人瞠目結舌！」。立法院2024年審查《立法院職權行使法》、《公職人員選舉罷免法》期間，朝野立委多次爆發肢體衝突，事後紛紛互告傷害罪，台北地檢署12日偵結，起訴10名藍綠立委，包括藍委謝龍介、民進黨團總召柯建銘等人。台中市長盧秀燕今表示，自己曾擔任很久的國會議員，國會是自主自治的團體，司法不該成為立法院的糾察隊，司法的手也不該伸進國會裡面。對此，林智群今日在臉書發文表示，「都當到直轄市市長了，還能講出這種毫無法治觀念的話，真的讓人瞠目結舌！」林智群狠酸，「什麼時候立法院變成法外之地了？難道在立法院傷人、殺人就不會成立犯罪嗎？難道立法院是天空競技場，大家立了生死狀，就可以在裡面一決生死？刑不上立法委員，立法委員有這麼偉大嗎？」貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「所以可以隨便肢體衝突？」、「是希望在立法院把人打成怎樣都免疫的意思嗎」、「所以現在要打攻城戰嗎？」、「她以為立法院是公海喔？那美軍可以來抓人哦」、「非洲豬瘟的風頭過了，就開始出來刷存在」。