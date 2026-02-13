民眾黨主席黃國昌卸任立委後，隨即高調成立競選總部，近來更是積極到地方掃街，提前點燃2026新北選戰；至於國民黨方面，台北市副市長李四川已宣布於2月底請辭，將正式投入黨內初選戰局，劉和然也公開表態支持李四川參選，為黨內整合釋出明確訊號。對此，媒體人黃暐瀚直言，李四川接下來的民調可能會再更高，4月以後恐怕就沒有黃國昌這個參選人了。
黃暐瀚12日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中表示，李四川目前等於是定於一尊，他也已經宣布要辭副市長 ，各界也都給予祝福，包括現任新北市長侯友宜，以及原本有意爭取提名的新北副市長劉和然，都陸續表態力挺，那麼預估下一次的民調，李四川很可能會比之前還要更高。
「我看不出來，黃國昌民調有機會贏李四川。」黃暐瀚坦言，雖然民眾黨支持者聽了會不高興，但他分析，李四川在競選總部還沒成立的情況下，民調就已經贏過黃國昌這麼多了，那現在正式宣布投入新北選戰後，只可能會贏更多；他續指，除非李四川不選，或是李四川的民調輸給黃國昌，要不然藍白共推人選對決民進黨蘇巧慧，那個人一定就是李四川，不會是黃國昌。
黃暐瀚進一步說明，其實如果嚴格來講，黃國昌只剩1個多月可以努力了，如果真的要讓李四川跟黃國昌做一個協調、溝通或比民調，3月底一比完以後，4月可能就沒有黃國昌這個參選人了。不過，他也提到，因為現階段黃國昌還在努力拚，仍有待觀察之後的民調會是拉近或拉遠，有沒有可能超車李四川，「我是覺得應該是李四川啦」。
