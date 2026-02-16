我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化最強景點就是鹿港老街！遊客持續創新高紀錄

2025 彰化景點觀光人次排行（統計期間 1～11 月）

▲鹿港老街已經連續兩年都成為彰化最強景點。（圖／彰化縣政府）

鹿港是拜廟走春首選！春節燈會秘境延長到午夜

▲距離老街僅 5 分鐘路程的桂花巷藝術村，也將在今年春節連假期間散發魅力。（圖／鹿港鎮文化所）

▲桂花巷藝術村以「浪彩迎賓・年年有魚」為意象，取自鹿港潮間帶與藝術村作為烏魚寮前身的故事，彩球燈與魚群在空中遊走。（圖／鹿港鎮文化所）

▲2026年春節連假開始一直到元宵節，鹿港的活動辦不停，春來踩街把年味通通帶到鹿港的大街小巷！陣頭表演、傳統樂音接力登場。（圖／鹿港鎮文化所）

農曆春節鹿港 3 大燈區攻略

鹿港走春小撇步

今（16）日就是除夕夜，新年假期才剛剛開始！你想好未來幾天走春要去哪裡玩了嗎？彰化縣擁有 124 萬人口，是除了六都以外人口最多的縣市，縣內擁有百年古城鹿港，更是許多人老家的所在地。而彰化縣內最強景點在過年期間也成為走春最佳去處，且附近的桂花巷藝術村在過年期間也將「點燈到午夜」，3 大燈區亮點一次看！根據觀光署公布的最新景點觀光人潮統計數據，2025 年 1 至 11 月份統計出爐，彰化最強景點毫無懸念由「鹿港老街」奪下。鹿港老街在 11 個月內吸引 2232 萬遊客人次到訪，大幅甩開後方競爭者；第二名的田尾公路花園累計 959 萬遊客人次，雙方差距懸殊，也讓鹿港老街提前鎖定 2025 冠軍頭銜。其餘彰化景點排名如下：事實上，鹿港老街自 2024 年列入觀光署「遊憩景點人數統計」後，已經連續 2 年拿下「彰化最強景點」、「台灣最強老街」等頭銜，而且每一年遊客數量都還在持續增長中。事實上，除了鹿港老街本體之外，距離老街僅 5 分鐘路程的，也將在今年春節連假期間散發魅力！鹿港鎮公所今年在鎮內桂花巷藝術村、文武廟與頂番婆聚落規劃 3 大主題美燈區，邀請民眾前往探訪。其中，桂花巷藝術村以「浪彩迎賓・年年有魚」為意象，取自鹿港潮間帶與藝術村作為烏魚寮前身的故事，彩球燈與魚群在空中游走，迎接嶄新的一年，也迎來滿滿好運。沿著藝術村廊道，日系建築搭配一整片藍白色系屋簷燈，如冰雪流光般在夜色中閃爍，為老屋添上一份清透而溫柔的光，將祝願化作一盞盞燈，陪伴人們在新年裡，把平安、圓滿與希望，一起收進心裡。且在過年期間，點燈時間將從原本的 22 點 30 分延長到午夜 24 時，讓返鄉的朋友，也不怕因為路程延誤而錯過絕美夜景，若是在早上、中午可以先到鹿港的龍山寺、天后宮走春參拜求平安，到了傍晚再到桂花巷藝術村觀賞絕美的燈會。此外，整個鹿港從除夕一路熱鬧到 3 月份的元宵節，整個月都適合全家大小一起來走春、踩街，還有陣頭表演、傳統樂音接力登場；到了 3 月 2 日將發放小馬提燈，3 月 3 日則舉辦點燈晚會，鹿港的夜晚盛宴將一路延續到 3 月 22 日。特色：遊客最多、最熱門的打卡點。日式宿舍群搭配造型燈飾，氛圍感滿滿，適合穿漢服或復古風格拍照。位置：鹿港老街旁。特色：一進入鹿港就能看見的地標，氣勢磅礡的燈海與莊嚴的廟宇相互輝映，適合全家大小祈福兼賞燈。位置：鹿港鎮南區（彰鹿路）。特色：結合在地產業「水龍頭」意象的主題燈海，展現不同於老街的獨特風情。位置：鹿港鎮頂番婆地區。