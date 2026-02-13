我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳海真（右）和朴志訓（左）看《王命之徒》一起淚崩！（圖／車庫娛樂）

▲田美都看到朴志訓眼神就直呼「想哭」。（圖／車庫娛樂）

由《犯罪都市》製作團隊推出的年度話題鉅作《王命之徒》，由柳海真與朴志訓等人主演，自2月4日在韓國上映後氣勢驚人，不僅蟬聯票房冠軍長達一週，更在上映第5天正式突破百萬觀影人次，超感人讓現場觀眾紛紛落淚，就連韓國大叔也跟著啜泣，好評不斷的《王命之徒》確定將於2月26日全台上映！朴志訓此次澈底擺脫偶像形象，飾演命運悲慘的少年君王，他坦言，在讀劇本時刻意讓自己「回到最單純的狀態」，試著想像年紀尚輕就失去一切的空虛與無力，並將情緒內化呈現，導演張恆準也透露，當初因看過《弱美男英雄》而對朴志訓留下深刻印象，認定他就是端宗的最佳人選。以《機智醫生生活》深受台灣觀眾喜愛的田美都，在片中飾演侍奉端宗的宮女「梅花」，她透露，第一次進片場時看到朴志訓已進入角色狀態，光是站在一旁就令人心疼到快掉眼淚，也盛讚他年紀輕輕卻展現出與同齡人截然不同的專注與成熟。柳海真與朴志訓在片中宛如父子的情感，也延續到戲外，柳海真笑說，自己甚至刻意避免與朴志訓對視，因為「他的眼神太悲傷了，一看就會哭出來」，還形容對方的雙眼像「小鹿一樣」，讓人忍不住心軟，兩人日前一同觀賞成片時也雙雙落淚，柳海真直言：「就算再看一次，我應該還是會哭。」《王命之徒》由《魯蛇大翻身》導演張恆準執導，並集結《觀相大師：滅王風暴》、《徵人啟弒》等作品的美術與造型團隊，演員陣容橫跨老中青三代，包括柳海真、朴志訓、劉智泰、田美都、金慜、朴智煥、李浚赫、安宰弘等人，被譽為近年少見的豪華卡司。《王命之徒》故事以朝鮮第六代君王端宗的歷史悲劇為背景，描述1457年，為了讓貧困村民得以生存，村長嚴興道（柳海真 飾）試圖將清泠浦打造成流放地，卻在迎來被迫退位、年幼遭流放的君王李弘暐（朴志訓 飾）後，逐漸發現這場選擇牽動的不只是政治，更是一段無法逃避的人性考驗。《王命之徒》不只票房強勢，口碑表現同樣驚人，根據韓國電影振興委員會（KOFIC）統計，該片在多個主流平台皆獲得高分肯定，包括NAVER觀眾評分9.15分、MEGABOX 9.2分、DAUM 9.1分，向來以嚴格著稱的CGV滿意度更高達97%，不少觀眾形容觀影過程「看到噴淚」，就連中年男性觀眾也坦言忍不住淚崩，直呼是「今年最動人的電影」，隨著票房與口碑持續發酵，《王命之徒》被視為今年最具代表性的情感鉅作之一，台灣也將於2月26日正式上映，喜愛看電影的觀眾千萬別錯過。