▲疑似割喉案的乾哥郭男在社群網站上貼出楊生急救的照片，寫下：「最美麗的風景。」（圖／翻攝畫面）

新北市土城區某國中2023年12月於校園內發生一起割喉案，一名林姓乾妹因午休時發生糾紛，教唆郭姓乾哥幫忙出氣，乾哥便持彈簧刀刺向擔任風紀股者的楊姓國中生，導致其傷重不治。全案於昨（12日）定讞，乾哥被判有期徒刑12年、乾妹有期徒刑11年。面對判決，被害人楊生的父母難以接受，今（13日）上午也在議員陪同下舉行記者會，怒控法官：「是加害者的幫兇！」更貼出一張楊生在急救時，疑似乾哥郭男發文寫「最美麗的風景」的照片。楊生的父母今（13日）召開記者會，楊父也公開一張限時動態照片，可見當時楊生已遇害躺在擔架上等待急救，一旁還站著醫護人員，疑似郭男竟在下方冷血寫下：「最美麗的風景。」楊父悲痛表示，當時看到那張照片心碎、痛哭不已，「如此冷血之人，還在法庭說這不是他所為。」而林女多次稱挑釁的言詞都是別人做的，楊父要求法庭查發文者IP位置，也僅答覆是網路新帳號，「對這二名加害者真好！我問二審法官們，你們到底在保護誰？」楊父提到，林女、郭男雙方一點賠償誠意都沒有，林女母親稱願意賠償200萬，但至今只付了20萬，「殺個人20萬就解決了！對於受害者是多重傷害，難道我們只能硬生生的吞下嗎？」而郭男曾在庭上叫囂：「等我出去你就知道！」等語，楊父指控，民事法庭已讓加害者知道家中詳細地址，若有再犯的犯意也無法提供保障，生命安全產生疑慮，更忍不住質問法官，等待兩名少年出獄後，「您願意將這二名殺人犯出獄後帶回家養嗎？」