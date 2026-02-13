我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Jeremy Sochan身高203公分，擁有NBA等級體能與身材條件，卻在馬刺跌出輪換陣容，最終轉戰尼克尋求新機會。天賦與機會之間的落差，形成與河村勇輝截然不同的現實對比。（圖／路透／達志影像）

▲河村勇輝在G聯盟寫下歷史數據，象徵日本籃球長年培養體系的成果。當173公分後衛都能在世界舞台證明價值，台灣職籃的制度與發展方向，是否也該重新審視？（圖／美聯社／達志影像）

2月12日日本173公分後衛河村勇輝在一場NBA發展聯盟(G聯盟)比賽攻下34分、16助攻、8籃板神級表演，可惜河村所屬公牛風城隊還是131：135不敵大急流城黃金隊。G聯盟史上河村勇輝是第一個打出這種「全能數據」神奇後衛。河村挑戰NBA第二年，他還是無法在NBA站穩腳步、取得保障合約，大多數時間也只能在G聯盟比賽，偶而在NBA正式賽事登場，但大多數是無關緊要比賽時間。河村始終拿不到NBA保障合約，更難進入主要輪換陣容，挑戰NBA最大困境在身材，173公分在攻防兩端都會遇上無法解決的挑戰和對位，河村沒有任何球技、智商問題，只有先天身材太矮限制。河村的困境跟馬刺前鋒Jeremy Sochan被裁掉情況不同。Jeremy Sochan身高203公分，2022年NBA新人選秀會第一輪第9順位樂透新人，擁有NBA規格以上的體能、爆發力、速度，卻使體能天賦不是精英中精英，但已經是世界頂級水平體能怪物。馬刺養了三年多，從大前鋒打到控球前鋒，從無球接應打成防守工兵，季外Jeremy Sochan也保持苦練，提升自己控球和投籃能力，連續三個賽季Jeremy Sochan都能打出11分+6籃板合格NBA前鋒水平，上季投籃命中率5成35，場均11.4分+6.5籃板也有穩定出。但Jeremy Sochan今年在馬刺卻完全跌出輪換陣容，只剩下打垃圾時間。馬刺交易無門，市場回應冷淡情況下，最終決定留下+裁人，給Jeremy Sochan最後找到合適球隊另謀發展空間。馬刺文化的溫情與溫暖舉世都懂，Jeremy Sochan決定去尼克，在大城市或許有更多曝光和關注空間，但能不能掙到上場時間和發揮空間，甚至進入輪換陣容邊邊，我是不樂觀。尼克能打球的人和需要上場的人都夠多，天賦滿滿從不缺人，尼克教練Mike Brown從來就不是一個能挖掘板凳，懂用角色球員和挖掘球員最大天賦的伯樂，Brown執教NBA近20年，他能打好手裡的牌+用好球星就是萬幸。我對Jeremy Sochan選擇去尼克並不樂觀，一來尼克不需要他，尼克能打球需要上場角色球員不會比馬刺少，二是尼克教練Mike Brown一向不會用人和挖掘潛能、改變球隊戰力。嚴格來說，Jeremy Sochan主要就是球技和能力問題，他不會投籃、沒有三分、球路單一罩門在現代NBA和大三分世代確實很難用，更難被用得好。河村的情況很單純，身高限制和身材太矮，河村挑戰NBA之路幾乎找不到破解之道。最多再挑戰一年，很可能今年夏天河村就會重返日本職籃，河村這種迷你身材在NBA根本吃不開。河村在G聯盟用一場34分、16助攻、8籃板超凡表演為自己和亞洲籃球留下史詩級紀錄，台灣籃球除了佩服讚嘆，更需要引以為鏡，日本籃球自己培養出來173公分矮後衛已經打出世界級控球後衛頂尖表現，NBA和G聯盟都在見證日本職籃不思可議傳奇，台灣職籃每天還在吵裁判尺度和八個打五個。台灣職籃精英球星正拿著比中華職棒一線球星更高薪水，甚至勝過日本職籃一線球星年薪。我們始終看不見自己，只想著讓世界看見台灣，這樣的退化和弱智正在自我羈絆。