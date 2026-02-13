2026米蘭冬奧賽事如火如荼進行中，除了在場上發光發熱的運動員之外，選手身上的各種周邊設備，也是外界焦點之一。尤其在滑雪場上，來自日本的「ID one」滑雪板，最受頂尖選手青睞，每位登上領獎台的選手幾乎是使用這家滑雪板，而更讓人驚訝的是，生產這家滑雪板的日本公司竟是一間員工僅有5人的微型企業。
根據《讀賣新聞》報導，「ID one」滑雪板是由位於大阪的「Material Sports」所生產，社長藤本誠今年1月在接受採訪時笑著表示，「大約20年來第一次招了一位新員工，包含董事在內公司現在有5個人了」。
在2022年北京冬奧中，自由滑雪雪上技巧（Moguls）賽事男女組共6位得獎選手全部使用「ID one」的滑雪板，展現出壟斷獎牌的驚人實力。據說在北京冬奧後，許多國外廠商就從該專項市場撤出，越來越多國外頂尖選手開始與「ID one」簽約合作。藤本誠表示，「世界杯或世界錦標賽的獎牌得主中，大概有7～8成在使用我們家的滑雪板吧」。
選手使用的滑雪板與市售版完全相同，「ID one」並沒有針對選手提供特殊的客製化服務，藤本誠透露，「我們製造的滑雪板，全都是能直接在比賽中使用的水準。」話語中展現出他對自家產品的信心與自豪。
「ID one」滑雪板到底厲害在哪？
「ID one」滑雪板的最大特色就是，在滑雪板邊緣的金屬部分以等間距刻有切口，讓滑雪板在撞上雪丘的瞬間能產生細微彎曲並緊貼雪面，不會因衝擊力而彈起，而是緊貼來增加速度與保持穩定性，配合堅硬的木質芯材，讓滑雪板的性能最大化。滑雪板由日本工匠手工打造，不折不扣體現「純正日本製造」的匠人精神。
其實，「Material Sports」最初只是滑雪護目鏡的批發、零售代理商，當年在與日本滑雪女神上村愛子合作時，聽到上村愛子抱怨「滑雪板不順手」，加上另一位合作的芬蘭選手也提到對滑雪板不滿意，原本就想切入滑雪領域更核心產品的藤本誠社長，立即決定開始製造自家的滑雪板。
雖然對於自家滑雪板「壟斷」得牌選手感到相當自豪，但藤本誠社長強調，能拿牌還是因為選手本身厲害，「我們能做的，只是透過器材提供一點幫助」。
