行政院今（13）日下午2點半召開「臺美對等貿易協定總體說明」記者會，農業部長陳駿季表示，美方一度要求我方全面開放，但台灣在多輪溝通中，以「守住糧食安全、保障農民權益」為底線，成功保住多項重要農漁畜產品關稅不被調降，同時也替外銷主力產品爭取更有利的稅率條件。農業部並規劃設置300億元「農安基金」，作為後續強化競爭力、擴大外銷根基與提升產業韌性的配套。在外銷端，農業部指出，部分輸美農產品原本面臨「32%稅率疊加MFN（最惠國待遇）」情境，如今在協定架構下，稅負調整為「15%且不疊加」，與日本、韓國、歐盟、瑞士等主要出口國待遇拉齊，並優於多個競爭對手國。農業部以毛豆等品項為例，競爭對手如中國稅率48%、越南23%、泰國22%等，在稅率差距拉開後，有助我方維持外銷報價與接單競爭力。此外，協定也帶來「豁免項目」利多。農業部簡報指出，共有261項農產品對等關稅可降至0%，豁免項目輸美總值約3.74億美元，占農產總輸美金額42.1%。涵蓋蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、樹薯粉、火鶴、鳳梨酥等，對外銷布局可望更有利。其中，蝴蝶蘭被點名為代表性受惠品項。農業部說明，我國蝴蝶蘭年外銷約50億元，其中美國市場約20億元，且在美市占率約46%。在此次「銷美零關稅」後，面對競爭對手如荷蘭仍可能適用15%對等關稅的情況下，台灣蘭花外銷競爭優勢有望再擴大，進一步鞏固「蘭花王國」的國際地位。至於內需與產業防線，陳駿季強調，台灣以糧食安全為核心，已成功爭取27項重要農產品「進口不降稅」，並另有46項維持一定關稅水準。簡報並以稻米與畜產、水產為例指出，稻米是我國最大宗作物，關係糧食安全，這次「成功守住」不降稅；另如雞肉、牡蠣等重要畜產水產，也以維護在地生產體系為優先。農業部資料顯示，雞肉關聯台灣雞農約4273戶、產值約596億元；牡蠣涉及漁民約2156戶、產值約42.5億元。稻米方面，稻農約22.5萬戶、產值約378億元；大蒜約7200戶、產值約43億元。農業部也補充，部分降稅品項屬「高度仰賴進口」者，對國內產業衝擊評估相對有限，且有利消費端與下游供應鏈；相對地，對於國內自給率高、具競爭性的品項，政府則以維持一定關稅與緩衝期搭配配套因應。以豬肉為例，簡報指出台灣豬肉仍是國人消費第一選擇，國產自給率約88%，美國豬肉進口占國人消費不到1%，並已爭取3年降稅緩衝期，作為產業再升級的調整時間。在配套方面，農業部規劃設置300億元「農安基金」，並強調政策目標是「讓農民安心、讓農村安定」。除關稅外，陳駿季也提到非關稅議題仍是台美農業往來的重要一環，包含非洲豬瘟管制區管理，以及禽流感防疫以病毒株、菌株等更精細單位進行管制等，後續將持續以風險管理與科學證據為基礎，兼顧貿易推進與防疫安全。