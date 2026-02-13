我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德去年底提出1.25兆國防特別預算，但因藍白杯葛而不能付委審查。美國37名跨黨派參眾議員致函立法院長韓國瑜、國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌，對賴政府所提國防特別預算可能只獲部分通過表達嚴正關切，並呼籲支持「穩健且跨年度的」國防特別預算。對此，民眾黨今（13）日表示理解，民選代議制度對重大政策的公開辯論與理性審議，而非因外部忽略程序正義與正當性。民眾黨團表示，國防安全是民主國家的共同責任，更是對人民自由生活方式的承諾。民眾黨一貫堅定支持合理且穩定成長的國防預算。民眾黨創黨主席柯文哲於 2024 年總統大選期間即明確主張，國防預算應逐步提升至占 GDP 3% 以上，建立可長可久的自我防衛能力。本黨立法委員亦長期國會中支持國軍建軍備戰所需之各項預算。民眾黨指出，行政院提出 1.25 兆元軍購特別條例，黃國昌更親赴美國實地瞭解軍事採購項目，要求執政黨具體說明籌獲內容與期程，並提出民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》。我們相信，真正的嚇阻力量來自制度化、可持續、可檢驗的戰力建構，而非口號式的軍備擴張。唯有強化不對稱戰力、提升整體防衛韌性，才能在守護台海和平穩定的同時，保障人民自由、法治與民主生活方式。民眾黨提到，在民主體制下，國防支出固然具有高度機敏性，但絕不等於可以免於監督問責。立法院作為民意代表機關，有憲政義務為納稅人把關，面對高達 1.25 兆元的特別預算，更應進行實質審查與分年審議，而非以「機密」為名包裹闖關。民眾黨的立場清楚而堅定：每一分國防支出都必須緊扣整體戰略目標，每一筆公帑都必須對人民負責。民眾黨指出，黨團版本設計逐年編列、逐年檢視執行進度與效益評估機制，使行政權在推動重大軍購時，仍置於民主監督與財政紀律之下。這是對國防的高度重視，與對民主制度的尊重，確保戰力真正落地、國防有效提升。民眾黨強調，中華民國是主權獨立的國家，各項國防政策與預算審議皆須奠基於我國憲政體制下的民主程序，我們高度珍視美國對台灣長期盟友情誼，也理解跨黨派國會議員對台灣安全的重視。民主真諦在於人民透過選舉與代議制度對重大政策公開辯論與理性審議，而非因外部關切忽略程序正義與正當性。台灣強化國防，是為守護民主；台灣民眾黨要求透過民主程序審議國防，則是落實對民主盟友的責任對民主價值最堅定的實踐。