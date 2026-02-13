PS5 動作冒險遊戲《死亡擱淺 2：冥灘之上》2025年6月26日上市後口碑極好，今（13）日開發團隊小島製作（Kojima Productions）公布PC版宣傳影片，《死亡擱淺 2：冥灘之上》PC 版，3月19日要正式發售，現在已開放預先購買。
《死亡擱淺 2：冥灘之上》PC版來了！支援超寬螢幕
在 PS 今年首場「State Of Play」上， 《死亡擱淺 2：冥灘之上》宣布 PC 版即將上市，PC 版將解放 FPS 上限、支援超寬螢幕、並能夠以 PS5 控制器 DualSense 的完整功能遊玩、顯卡所提供的「幀生成功能」也能夠運行。
《死亡擱淺 2：冥灘之上》4K 解析度運行 畫面轉場再升級
官方同步說明，《死亡擱淺 2：冥灘之上》將結合 NVIDIA、AMD、Intel 等升頻與幀生成技術，在畫面呈現方面，遊戲支援21:9 UltraWidescreen 比例，涵蓋實際遊戲與過場動畫；PC 版更可支援 32:9 Super UltraWidescreen，並以 4K 解析度運行，強化沉浸感，官方預告將於下月正式公佈。
《死亡擱淺 2：冥灘之上》故事描述主角山姆將和同伴踏上新的旅程，尋找 UCA 以外的人類聯繫，完成鼓舞人心的使命，拯救人類免於滅絕。山姆將加入民間組織「釣橋（Drawbridge）」的行列，穿越超自然敵人橫行、障礙重重的世界，擴展開若爾網路，並探究縈繞的問題：真的應該建立聯繫嗎？
資料來源：PlayStation.Blog
