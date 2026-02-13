我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「飛上東勢角／鳳棲山城・因為幸福在這裡」現場設有一面由 117 張鳳飛飛黑膠唱片組成的壯觀展示牆(圖／客委會提供2026.2.13)

為迎接農曆新年，台中市政府客家事務委員會攜手鳳飛飛慈善基金會，今（13）日於東勢客家文化園區盛大舉辦「飛上東勢角／鳳棲山城・因為幸福在這裡」特展開幕式。展覽以一代歌后鳳飛飛的經典名曲，串聯東勢山城的交通建設、信仰文化與自然生態，邀請市民朋友在歌聲中領略客庄的深厚底蘊與幸福價值。市府客委會主委江俊龍指出，東勢百年前即是重要的林業交通樞紐。本次特展別出心裁，以「交通」為經緯，透過「建設」、「信仰」與「生態」三大主軸，引領民眾走過橋樑與道路的發展軌跡，探索信仰的香路，以及與自然共生的生態遷徙路徑。展覽更特別規劃「新生」單元，象徵東勢每個嶄新的面貌，都是這片土地珍視的「新（心）丁（肝）寶貝」。本次展覽的最大特色，是將鳳飛飛膾炙人口的歌曲與東勢地景巧妙結合。透過〈追夢人〉、〈掌聲響起〉、〈祝你幸福〉等經典旋律，娓娓道來東豐鐵馬道、東勢大橋、東豐快速道路等重大建設的歷程；並將東勢巧聖仙師祖廟的職人精神、新社九庄媽與太子的信仰文化，以及即將啟用的獨角仙生態公園等在地風貌，與〈想要彈同調〉、〈溫暖〉等歌詞意境相互輝映，展現山城的人文地產景。主委江俊龍說，展場設計極具巧思，除了豐富的影音資料外，現場更設有一面由 117 張鳳飛飛黑膠唱片組成的壯觀展示牆，成為展覽的打卡亮點，讓民眾能重溫一代歌后的藝術風采。客委會表示，感謝鳳飛飛慈善基金會長期深耕山城、熱心公益，展現鳳飛飛「慈愛助人」的精神。期盼透過此次特展，讓民眾在欣賞鳳飛飛音樂作品的同時，也能深入認識東勢，感受這座山城的土地溫度。