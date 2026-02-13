我是廣告 請繼續往下閱讀

國立大學25歲溫姓畢業生1月25日透過Bolt叫車平台，搭乘46歲林姓男子駕駛的多元計程車要返回板橋住家，卻在台64線快速道路上被丟包，導致溫男被4車輾過慘死，不到一個月，全案偵結，今天（13日）新北地檢署依遺棄致死罪起訴林姓司機，案件後續將移審新北地方法院，由國民法官合議庭審理。起訴書指出，今年1月25日凌晨2時許，一名林姓多元計程車司機透過Bolt叫車平台接獲溫姓男子的訂單，並從台北市文山區載送乘客前往新北市板橋區。身為運送業者，林姓駕駛對乘客負有保護義務，理應確保其在安全處所下車，不料當車輛行經台64線快速道路中和往板橋匝道時，溫男突然倒臥在後座。眼見乘客已喪失自救能力，林姓駕駛反而於凌晨2時19分將車停靠在台64線西向27.5公里處的隔音牆邊，強行要求溫男下車，林姓駕駛目睹溫男下車後不支倒臥在後方車道上，卻仍逕自駕車離去，然而，溫男在短短不到10分鐘內，接連遭到陳姓、邱姓、魏姓及簡姓等4名駕駛人的車輛輾壓，導致他腦部碎裂大量出血，當場身亡。檢方調查後認為，林姓駕駛的遺棄行為與溫男死亡具有因果關係，因此依刑法遺棄致死罪嫌將其提起公訴；至於涉嫌輾壓溫男的陳姓駕駛等4人，則另依過失致死罪嫌進行偵辦。全案將由國民法官參與審理。