▲龔明鑫表示，台灣出口美國工業產品所爭取到的豁免對等關稅為95.6億元；美國出口台灣產品降為0關稅進口值為64.4億元，顯示台灣爭取到更好的結果。（圖／取自經濟部簡報）

台灣與美國今（13）日簽定「台美對等貿易協定」（ART），行政院下午舉行「台美對等貿易協定總體說明記者會」。經濟部長龔明鑫報告，如今貿易協定確立之後，經濟部給予國內產業的支援方案還是會持續進行，「撥雲見日以後，我們剛才院長提到我們要轉守為攻了，在這種有利的條件之下，我們更要進軍美國市場。」龔明鑫報告，對美談判採取「1+1」，1月先談定投資 MOU，確定爭取到15%不疊加關稅，與主要競爭國家爭取到相同立足點，更是優於一些東南亞國家，經過昨日談判，結果條件又比原本更好。條件更好有2大原因，第一個是工業產品有1811 項產品的對等關稅被豁免，占對等關稅的項目裡面的金額 36%、約95.6 億美元，如此台灣工業項目從原本疊加關稅32%，一路降到12.32%。第二，台灣也對美國國有一些商品的開放、關稅的減讓，其中18.3%金額降至零關稅，但也有保留20項產品部分降稅。他進一步說明，台灣2024年輸美國產品約1128億美元，屬於232 項目的大概佔有的比例就是 76.3%、約800多億元，包含ICT 產品、半導體啦、汽車零組件及航空零組件等，這些都獲得最優惠待遇。剩下的23%輸美國產， 95.6億美元的1811項爭取到對等關稅豁免，包含重機電、航空器零組件、藥品、化學品等，原本是0關稅維持0關稅，「這些項目又是台灣非常強的項目，在美國市場應該有很好的表現。」剩下的171億美元產品，就是課徵15%不疊加關稅。而在開放市場方面，2024年工業產品自美進口金額351.3億美元，金額僅佔台灣自世界進口總額1成。而在談判之間，本來就有8成產品是0關稅，包含天燃氣、石油、積體電路、半導體製造設備與零件、飛機等。18.3% 的美國產品來台，如小客車及其零組件、化學品、機械、生技醫藥、 電子產品、金屬及礦物等，將會降為0關稅。最後，像是中小貨車、數控臥式車床、機械零件、 發電機、低壓設備用連接器等，則保留部分產品部分降稅。龔明鑫表示，台灣出口美國工業產品所爭取到的豁免對等關稅為95.6億元；美國出口台灣產品降為0關稅進口值為64.4億元，顯示台灣爭取到更好的結果。據這樣的結果，智庫研究，若原本32%疊加關稅，出口衰饋7.5%至5.75%，產值減少1.4%至減少1.3%，經濟成長率（GDP成長率）衰退0.78%至0.3%。依照現在美國進出口整體，產值可望成長0.003%至0.012% ，GDP成長0%~+0.005%針對各界關注的汽車業，政府除了加碼減免貨物稅，經濟部也編列30億元預算，負責協助車廠轉型、升級，以及開拓市場。龔明鑫總結，經濟部的 460 億的支援方案還是會持續進行，「撥雲見日以後，我們剛才院長提到我們要轉守為攻了；在這種有利的條件之下，我們更要進軍美國市場，擴大這個市場」，七大工商團體也已經發布聯合聲明支持，相信政府都準備好了，企業也開始起跑。