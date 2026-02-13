我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透基本玩法規則介紹

▲大樂透單注為50元，對中不同獎項會有不同獎金分佈。（圖/台彩官網）

大樂透春節加碼金額、時程

今年加碼期間長達20天，從2月12日（四）至3月3日（二），連續20天每天開獎

▲2026台彩春節加碼時程，大樂透從2月12日一路開獎20天至3月3日，加碼獎金為5.6億元，大紅包100萬480組、小紅包10萬800組。（圖／台彩官網）

大樂透春節大紅包、小紅包規則速懂

彩券如果對中大紅包9顆號碼其中6顆即得100萬元、如果中5顆大紅包號碼+1顆小紅包號碼則得10萬。

▲大樂透春節加碼「大紅包」、「小紅包」規則一圖速懂！每期都會開出全新大紅包9碼+小紅包1碼，對中6碼大紅包得百萬、對中5碼大紅包+小紅包1碼得10萬。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

大樂透連碰玩法介紹

你就會得到「C7取6」，一共會出現7種不同的6碼組合；8連碰則是會有28組組合；9連碰則有84組組合。

▲大樂透連碰買法解密一圖看懂！7連碰就是選7碼組成6個不同組合，除了在春節大紅包規則佔據優勢外，正彩獎金也會翻好幾倍。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

原本6碼的中獎大紅包機率約為1/16萬，不過如果買7連碰的話，中獎機率將提升到1/23782

8連碰（大紅包中獎率1/6734）、9連碰（大紅包中獎率1/2393）也都是相同概念

▲大樂透原本6碼的中獎春節加碼大紅包機率約為1/16萬，不過如果買7連碰的話，中獎機率將提升到1/23782。（圖為7連碰彩券樣張/記者張嘉哲攝）

大樂透包牌玩法介紹

就是你用電選或自選，隨機在49顆號碼當中挑選9組6顆號碼投注，總計9注

差不多價位玩法的「7連碰」比較，大紅包中獎機率為1/23782，但小全餐包牌法則是又降低到1/18000左右。

▲大樂透包牌450元玩法和7連碰包牌玩法比較，大紅包中獎率、頭獎中獎率都更高，不過7連碰有「獎金裂變優勢」，包牌則是單一注中獎路線。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

因爲大樂透450元包牌沒有辦法讓「獎項裂變」

總結來說，連碰玩法是集中性的，獎金有可能噴發翻倍；包牌玩法則是分散性的，中獎率較高不過獎金倍率較低。

大樂透開獎直播、最後投注時間

大樂透大紅包我是獨得嗎？台彩派彩結果查詢

表格會名列所有中獎號碼，而該組中獎號碼有沒有人中、中獎幾注，就能知道自己是獨得還是均分囉！