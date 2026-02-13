大樂透春節加碼正式登場！從2月12日起至3月3日連續開獎20天，目前頭獎連3槓，今（13）日晚間頭獎將開出上看1.4億元，除了正彩之外，台彩每期都會再開出84組百萬大紅包以及126組10萬小紅包獎項，讓中獎機會被放大！《NOWNEWS》特別整理2026大樂透春節加碼懶人包，內容包括大樂透基本規則、大樂透大小紅包規則、大樂透連碰玩法是什麼、大樂透包牌玩法、大樂透開獎直播以及大樂透派彩結果查詢，提供民眾完整攻略一文掌握。
🟡本文重點摘要
📍大樂透基本玩法規則
📍大樂透春節加碼金額、時程
📍大樂透大小紅包規則
📍大樂透連碰玩法介紹
📍大樂透包牌玩法介紹
📍大樂透開獎直播、最後投注時間
📍大樂派彩結果查詢
大樂透基本玩法規則介紹
大樂透的玩法非常單純，民眾必須從01至09中任選6個號碼進行投注，單注是50元。開獎時，台彩會隨機開出6個號碼加上一顆特別號，當您投注的6個號碼全部對上時，就是中頭獎！如果是中5顆號碼+特別號則是「貳獎」，按照不同中獎顆數，獎金有所不同，是僅次威力彩第二高獎金的電腦型彩券。
大樂透春節加碼金額、時程
每年春節，台彩都會針對大樂透春節加碼，今年加碼期間長達20天，從2月12日（四）至3月3日（二），連續20天每天開獎，總獎金加碼5.6億元，包括「春節大紅包每組100萬，共480組」、「春節小紅包每組10萬，共800組」
大樂透春節大紅包、小紅包規則速懂
然而台彩會先開出正彩的6顆號碼以及特別號之後，接著另外開出春節大小紅包的獎號，會有「全新9顆大紅包號碼」+「1顆小紅包號碼」，彩迷對完正彩沒中，該彩券還可以再對春節大小紅包獎號，彩券如果對中大紅包9顆號碼其中6顆即得100萬元、如果中5顆大紅包號碼+1顆小紅包號碼則得10萬。
大樂透連碰玩法介紹
所謂的大樂透連碰玩法，最常見的就是「7連碰（350元）」、「8連碰（1400元）」、「9連碰（4200元）」三種，簡單來說就是本來選6個數字變成選7個數字、8個數字以此類推，以7連碰來說，就是從49個號碼中選7個號碼，你就會得到「C7取6」，一共會出現7種不同的6碼組合；8連碰則是會有28組組合；9連碰則有84組組合。
假設你現在到彩券行購買7連碰，電腦選號幫你選到01至07，那麼你這張彩券投注金額就是350元，你會獲得以下這7組號碼：
第1注： 01, 02, 03, 04, 05, 06
第2注： 01, 02, 03, 04, 05, 07
第3注： 01, 02, 03, 04, 06, 07
第4注： 01, 02, 03, 05, 06, 07
第5注： 01, 02, 04, 05, 06, 07
第6注： 01, 03, 04, 05, 06, 07
第7注： 02, 03, 04, 05, 06, 07
大樂透連碰的好處，就是在於你的容錯率會提升，比一般只買6碼的人更容易中獎，原本6碼的中獎大紅包機率約為1/16萬，不過如果買7連碰的話，中獎機率將提升到1/23782，又增加7倍多；而萬一你真的幸運爆棚，7碼全部中了開出的大紅包9碼，那麼恭喜你整張彩券7注都會中獎，如果沒有人跟你均分，會直接抱走7注大紅包，也就是700萬，8連碰（大紅包中獎率1/6734）、9連碰（大紅包中獎率1/2393）也都是相同概念，同張彩券很可能不只中一注百萬大紅包，是很多人過年集資必買的大樂透玩法。
大樂透包牌玩法介紹
除了連碰的玩法之外，大樂透還有另外一種「小全餐包牌法」，成本為450元，概念非常簡單，就是你用電選或自選，隨機在49顆號碼當中挑選9組6顆號碼投注，總計9注，你的中獎機率相對也會提高不少，如果以單純正彩中獎機率來看，頭獎機率更高、春節大紅包中獎機率也更高，以差不多價位玩法的「7連碰」比較，大紅包中獎機率為1/23782，但小全餐包牌法則是又降低到1/18000左右。
但為什麼大家都愛選擇7連碰？因爲大樂透450元包牌沒有辦法讓「獎項裂變」，但當7連碰中獎大紅包時，他有機會同張彩券又中其他注大紅包（7碼全對中），在對到3碼時，獎金會從400元直接提升到1600元；但是包牌法基本上同張彩券確定只會中大紅包1組，對中3碼也可能只有一組普獎400元。總結來說，連碰玩法是集中性的，獎金有可能噴發翻倍；包牌玩法則是分散性的，中獎率較高不過獎金倍率較低。
大樂透開獎直播、最後投注時間
春節彩券開獎每天都會在YouTube頻道「全民i彩券」開獎，每期不管是什麼彩券都是晚間8時前截止投注，並且在晚間8時30分開獎，民眾可以鎖定頻道，祝您幸運中大獎！
大樂透大紅包我是獨得嗎？台彩派彩結果查詢
然而春節大紅包每天開出84組、小紅包126組號碼，如果你的號碼組合跟別人的有重複，那麼獎金是必須要均分的，也就是說當你中了大紅包、小紅包的號碼時，不一定是獨得。假設你買一組01至06的大樂透，開出01至09的大紅包號碼，那麼跟你一樣中「01、02、03、04、05、06」這組的人，就會一起均分100萬元。
那要怎麼知道我是否是獨得還是均分？台彩官網會在晚間10點時更新派彩結果，民眾要是幸運中獎，可以直接上去查詢「大樂透春節加碼專區」，看自己是中獎哪一個組合，表格會名列所有中獎號碼，而該組中獎號碼有沒有人中、中獎幾注，就能知道自己是獨得還是均分囉！《NOWNEWS》在此預祝大家幸運中獎，好運馬上到！
資料來源：台彩官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍大樂透基本玩法規則
📍大樂透春節加碼金額、時程
📍大樂透大小紅包規則
📍大樂透連碰玩法介紹
📍大樂透包牌玩法介紹
📍大樂透開獎直播、最後投注時間
📍大樂派彩結果查詢
大樂透基本玩法規則介紹
大樂透的玩法非常單純，民眾必須從01至09中任選6個號碼進行投注，單注是50元。開獎時，台彩會隨機開出6個號碼加上一顆特別號，當您投注的6個號碼全部對上時，就是中頭獎！如果是中5顆號碼+特別號則是「貳獎」，按照不同中獎顆數，獎金有所不同，是僅次威力彩第二高獎金的電腦型彩券。
每年春節，台彩都會針對大樂透春節加碼，今年加碼期間長達20天，從2月12日（四）至3月3日（二），連續20天每天開獎，總獎金加碼5.6億元，包括「春節大紅包每組100萬，共480組」、「春節小紅包每組10萬，共800組」
然而台彩會先開出正彩的6顆號碼以及特別號之後，接著另外開出春節大小紅包的獎號，會有「全新9顆大紅包號碼」+「1顆小紅包號碼」，彩迷對完正彩沒中，該彩券還可以再對春節大小紅包獎號，彩券如果對中大紅包9顆號碼其中6顆即得100萬元、如果中5顆大紅包號碼+1顆小紅包號碼則得10萬。
所謂的大樂透連碰玩法，最常見的就是「7連碰（350元）」、「8連碰（1400元）」、「9連碰（4200元）」三種，簡單來說就是本來選6個數字變成選7個數字、8個數字以此類推，以7連碰來說，就是從49個號碼中選7個號碼，你就會得到「C7取6」，一共會出現7種不同的6碼組合；8連碰則是會有28組組合；9連碰則有84組組合。
假設你現在到彩券行購買7連碰，電腦選號幫你選到01至07，那麼你這張彩券投注金額就是350元，你會獲得以下這7組號碼：
第1注： 01, 02, 03, 04, 05, 06
第2注： 01, 02, 03, 04, 05, 07
第3注： 01, 02, 03, 04, 06, 07
第4注： 01, 02, 03, 05, 06, 07
第5注： 01, 02, 04, 05, 06, 07
第6注： 01, 03, 04, 05, 06, 07
第7注： 02, 03, 04, 05, 06, 07
除了連碰的玩法之外，大樂透還有另外一種「小全餐包牌法」，成本為450元，概念非常簡單，就是你用電選或自選，隨機在49顆號碼當中挑選9組6顆號碼投注，總計9注，你的中獎機率相對也會提高不少，如果以單純正彩中獎機率來看，頭獎機率更高、春節大紅包中獎機率也更高，以差不多價位玩法的「7連碰」比較，大紅包中獎機率為1/23782，但小全餐包牌法則是又降低到1/18000左右。
大樂透開獎直播、最後投注時間
春節彩券開獎每天都會在YouTube頻道「全民i彩券」開獎，每期不管是什麼彩券都是晚間8時前截止投注，並且在晚間8時30分開獎，民眾可以鎖定頻道，祝您幸運中大獎！
然而春節大紅包每天開出84組、小紅包126組號碼，如果你的號碼組合跟別人的有重複，那麼獎金是必須要均分的，也就是說當你中了大紅包、小紅包的號碼時，不一定是獨得。假設你買一組01至06的大樂透，開出01至09的大紅包號碼，那麼跟你一樣中「01、02、03、04、05、06」這組的人，就會一起均分100萬元。
那要怎麼知道我是否是獨得還是均分？台彩官網會在晚間10點時更新派彩結果，民眾要是幸運中獎，可以直接上去查詢「大樂透春節加碼專區」，看自己是中獎哪一個組合，表格會名列所有中獎號碼，而該組中獎號碼有沒有人中、中獎幾注，就能知道自己是獨得還是均分囉！《NOWNEWS》在此預祝大家幸運中獎，好運馬上到！
更多「2026過年」相關新聞。