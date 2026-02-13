我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MONSTA X是2月28日的表演嘉賓，能跟前輩2PM同一天直呼榮幸。（圖／挺悍賽事行銷）

MONSTA X同台2PM好期待 Dara首日嘉賓引爆期待

2PM登上大巨蛋 深刻體悟「成就經典」

「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」將於2月25日至28日在臺北大巨蛋舉辦，這場交流賽由日本職棒勁旅福岡軟銀鷹隊與北海道日本火腿鬥士隊對戰中華隊、中信兄弟及味全龍隊，以「成就經典」為口號，被視為2026世界棒球經典賽（WBC）前哨戰，四天賽後表演特別邀請台、日、韓人氣團體2PM、MONSTA X、2NE1成員Dara、超心動♡宣傳部、李聖傑、滅火器接力演出，要讓球迷在感受球賽張力之餘，也能沉浸在國際級的音樂盛宴中。除了兩大2PM、MONSTA X兩大韓國男團出席，「2026中國信託60週年台日棒球國際交流賽」首日開場嘉賓的Dara透露，自己曾多次受邀替球賽開球，很喜歡棒球場的氣氛，為了這場成就經典的演出，Dara神祕的表示將準備了一套十分帥氣的造型並帶來個人熱門單曲與2NE1經典組曲，要現場成為大型KTV。壓軸陣容之一是由2PM成員JUN. K與Nichkhun兩人以小分隊形式來台演出，喜愛棒球的2PM表示：「棒球最有趣的地方在於比賽隨時可能會出現戲劇性的轉折，投手和擊球員之間的心理戰也很有魅力，再加上現場觀眾的應援，讓比賽十分吸引人。」此外，2PM出道19年，兩位成員對「成就經典」有著深刻體悟，2PM認為：「經典不是一時流行，而是時間過去仍讓人想起，對我們而言，這句話仍是現在進行式。」MONSTA X也派出SHOWNU與HYUNGWON來大巨蛋演出，兩人對能與前輩2PM同台感到極度興奮，SHOWNU說：「以前曾翻跳過前輩的舞台，這次能站上同個場地非常有意義。」兩位成員對臺北大巨蛋的現場應援氣氛早有耳聞，很期待能藉此機會親身體驗，HYUNGWON說：「我很喜歡到球場看比賽，一邊吹著涼風一邊專注看比賽，那時壓力會完全釋放，而且現場應援的氣氛也會不自覺地帶給我很多能量。」在TikTok擁有12億次歌曲播放量的日本女團「超心動♡宣傳部」則是這場賽事最後拍板的演出嘉賓，成員辻野可奈美表示，為了讓台灣球迷在緊繃賽後感受愛與幸福，她們準備了許多簡單易學、讓人忍不住「心動」的可愛舞蹈，特別的是她們將穿上「福岡軟銀鷹隊與中信兄弟」的聯名球衣登場，展現難得一見的「運動甜美風。」2月25日（週三）福岡軟銀鷹VS.中信兄弟賽後演唱嘉賓：Dara（2NE1成員）、超心動♡宣傳部2月26日（週四）福岡軟銀鷹VS.中華隊賽後演唱嘉賓：李聖傑2月27日（週五）北海道日本火腿鬥士VS.中華隊賽後演唱嘉賓：滅火器2月28日（週六）北海道日本火腿鬥士VS.味全龍賽後演唱嘉賓：2PM（JUN. K與Nichkhun）、MONSTA X（SHOWNU與HYUNGWON）