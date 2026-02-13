《震傳媒》日前公布最新議題民調，針對總統賴清德的施政滿意度，結果顯示，有45.5%受訪者感到滿意、41.5%不滿意，是自去年6月後再創新高點，同時也是自去年11月不滿意度高於滿意度後，睽違4個月再現黃金交叉，且差距幅度變得更大。對此，媒體人黃揚明分析，有3大關鍵原因促使賴清德的民調回升，不過他也示警別因此鬆懈，綠營年底選情仍相當艱困。
黃揚明12日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中表示，除了《震傳媒》所公布的民調，賴清德施政滿意度再現黃金交叉，另外值得關注的還有《美麗島電子報》民調趨勢，當中也顯示賴清德的滿意度是持續上升，雖然還沒有出現黃金交叉的情況，但是兩者間差距已經越來越接近了。
黃揚明續指，這代表了在歷經去年大罷免後，賴清德已經從谷底翻身，這條路他走的是越來越穩了，第一個關鍵原因就是，在野黨誤判情勢，先前的「全民普發現金一萬元」政策，對執政黨來說大大加分；第二個是股市破三萬點，這種經濟牌都被歸在政府得分，都會是屬於賴清德的紅利；第三則是台美關稅，從20%疊加，變成15%不疊加，在產業界來說都還是有它的效益。
黃揚明強調，這些對於執政者來講都是利多，也有助於讓總統的民調上升，不過他也坦言，回溫幅度其實很有限，所以賴清德也不能鬆懈，因為藍綠支持者仍呈現兩極，中間選民則是五五波，所以照現在這個趨勢持續下去，一路到年底縣市首長選舉，他認為在藍白合的狀況下，基本上民進黨選情仍是很艱困。
