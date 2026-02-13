我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣美國商會（AmCham Taiwan）今（13）日正式簽署「台美對等貿易協定」表示高度肯定。此舉為美台經貿關係的重要里程碑，也為雙邊合作注入更高程度的制度確定性與穩定性，本次協定成果亦與商會《2026年商業景氣調查》結果高度契合，後續也會擔任起橋樑角色，確保落實。台灣美國商會認為，對等貿易協定為美台雙邊貿易與投資關係帶來關鍵進展。當中，確立15% 對等關稅上限，不僅替美台兩地布局的企業提供更具可預測性的經貿制度環境，亦提升關稅與市場准入的透明度與穩定性；商會長期以來皆為會員企業積極倡議市場透明度與穩定性等核心議題，認為本次協議有助於企業進行長期規劃、強化供應鏈韌性，並持續深化跨境投資布局。調查顯示，92%的受訪企業計劃維持或增加在台投資，反映企業界對台灣整體經濟前景與營運環境抱持高度信心。新的貿易架構進一步鞏固這份正向氛圍，也呼應台灣已轉型為創新與韌性兼具的發展前瞻。在 2026 年商業氣候調查（BCS）中，79% 的會員表示，與美國達成雙邊貿易協定對其業務發展至關重要。商會會員將持續投入資源，積極布局「韌性紅利」，相信本次協定的達成將為此發展動能提供更穩固的基礎。此外，本次成果亦回應會員企業長期以來對深化雙邊經貿架構的迫切期待。台美對等貿易協定象徵雙方在務實對話與持續合作下所取得的具體進展，展現穩健推動雙邊經貿關係的成果。台灣美國商會將持續扮演建設性橋樑角色，支持《對等貿易協定》的順利落實，並推動尚待完成的重要議題，包括「雙重課稅避免協議」（ADTA），商會將持續和台美雙方相關單位密切合作，確保此一里程碑轉化為長期、互利且穩健的經濟成長動能。