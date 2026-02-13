我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屯區特色燈組「稻影流光」以初霧清酒結合金黃色稻浪，展現在地農業與地方特色交織的(圖／民政局提供2026.2.13)

2026中台灣元宵燈會將於2月15日至3月3日在台中中央公園盛大登場。台中市民政局今年打造「幸福祈願村」燈區，不僅串聯台中「山、海、屯、城」四大指標宮廟，更首度邀請人氣網紅「貓貓」擔任導覽員，並與知名IP「姆明（Moomin）」合作推出見面會，預計將成為今年春節走春的熱門打卡點。民政局長吳世瑋表示，延續去年的好評，今年燈區設計更具巧思。透過網紅「貓貓」的甜美視角，帶領民眾開箱四大主題燈組：屯區以大里七將軍廟為靈感，設計義犬互動裝置，會發出可愛「汪汪」聲；海線結合梧棲鴨母寮永天宮，展現媽祖與小鴨護駕的「海上安瀾」意象；山區取材豐原慈濟宮，設置趣味燈謎與祈福橋；城區則攜手南屯萬和宮，以龍馬神獸祈願太平。除了傳統花燈，科技互動也是一大亮點。現場推出「心願發射站」與「果漾變身趣」AR體驗，民眾可化身繽紛水果人或施放虛擬天燈。此外，燈區內還設有兩款限定的「姆明主題拍貼機」，讓遊客留下專屬回憶。民政局特別提醒，姆明人偶將於2月21日、22日及3月1日、3日的晚間7時10分快閃現身；2月28日晚間更舉辦「姆明的燈謎時光」，猜對燈謎者有機會與姆明合影（限額50名），歡迎民眾把握機會，來台中賞燈祈福。