備戰2026年世界棒球經典賽（WBC）的中華隊，在尋求旅外戰力支援上出現令人振奮的消息。大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）今（13）日在社群平台 Threads 上發文，直接點名效力於芝加哥小熊體系的一壘手「龍仔」龍恩（Jonathon Long），認為這位擁有台灣血統的重砲手，極有機會成為本屆中華隊打線中的「關鍵強棒」。

摩洛西欽點農場年度最佳球員　龍恩3A屠殺級數據

摩洛西在貼文中寫道：「小熊隊現任農場年度最佳球員的一壘手龍恩，有機會成為今年世界棒球經典賽中華隊的關鍵火力。」事實上，不只摩洛西看好，大聯盟日本官網日前也曾撰文介紹這位年僅24歲的潛力新秀，並將他列入中華隊值得密切關注的年輕戰力名單中。

龍恩上個賽季在3A層級的表現堪稱屠殺級。他在140場出賽中，繳出打擊率3成05、20支全壘打的優異成績單。更難能可貴的是，身為一名長打者，他擁有極佳的選球耐心，上壘率高達4成04，整體攻擊指數（OPS）來到.883。全方位的打擊表現，讓他毫無懸念地獲選為小熊隊小聯盟年度最佳球員。

排名全美一壘新秀第6　評價持續看漲

除了數據亮眼，龍恩在農場排名中也備受肯定。根據權威媒體《MLB Pipeline》公佈的一壘新秀排行榜，龍恩高居全聯盟第6名；而在《ESPN》的小熊農場新秀榜中，他同樣名列第6。隨著他展現出的穩定火力與成長曲線，外界普遍認為他具備在大聯盟層級貢獻火力的潛力。若能順利披上中華隊戰袍，將大幅提升國家隊中心打線破壞力。


