2026春節連假9天展開，中央氣象署表示，今年年假前段明顯回暖，小年夜前全台晴到多雲，中南部高溫上看30度；但除夕、大年初一鋒面通過、東北季風增強，北台灣與東半部轉雨降溫。大年初三天氣好轉至初五，適合走春；不過初六水氣再增，收假變天，《NOWNEWS》也透過本文整理2026春節連假天氣。
🟡本文重點摘要
📍小年夜前好天氣飆30度
📍除夕、大年初一鋒面、冷空氣襲台
📍大年初三天氣好轉適合走春
📍返鄉注意濃霧、大年初六收假變天
春節年假天氣 小年夜前全台回暖
氣象署預報員林秉煜指出，周五至小年夜天氣非常好，全台晴到多雲，北部、宜蘭全天氣溫15至29度，日夜溫差大，中南部全天氣溫15至30度，日夜溫差大，花東地區多雲時晴，全天氣溫15至28度。
春節年假天氣 除夕降溫轉雨變濕涼
林秉煜說明，除夕、大年初一會有鋒面通過、東北季風增強，北台灣、東半部降雨機率提高，桃園以北、宜蘭、花蓮整天都有局部短暫雨，台東、恆春半島、竹苗山區也有零星短暫雨，中南部維持多雲到晴，大年初二水氣稍減，僅剩基隆北海岸、大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以南多雲到晴。
氣溫方面，除夕至大年初二，早晚低溫在中部以北、宜蘭13至17度，南部、花蓮17至18度、台東18至21度；白天高溫預測，北部、宜蘭18至22度，花蓮21至25度，中部、台東24至27度，南部26至30度；主要降溫範圍在北台灣，中南部仍有機會達30度，日夜溫差大。
春節年假天氣 大年初三天氣好轉適合走春
林秉煜提及，大年初三開始東北季風減弱，北台灣的雨勢進一步趨緩，基本上只剩東半部有些局部雨勢，穩定的天氣維持到大年初五；大年初三至大年初五，北台灣全天13至22度，中南部15至30度，花蓮、台東偶爾有零星雨，氣溫17至25度。
春節年假天氣 大年初六雨勢再起
林秉煜提醒，今年春節年假屬於比較溫暖的天氣，主要原因是年假時間較晚；不過年假最後一天，水氣有增多趨勢，計畫收假行程時請留意最新預報資訊。
此外，周五至小年夜、大年初四至大年初六，中部以北、金門、馬祖因為天氣回暖，傍晚至清晨會有濃霧影響，行駛國道一號高架道路、西濱公路等地，能見度低的情況下請注意行車安全。
資料來源：中央氣象署
