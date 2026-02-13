我是廣告 請繼續往下閱讀

ATM領新鈔「變一正一反」！行員公布真相超偉大

▲民眾透過ATM領取新鈔時，發現領出來的鈔票一正一反，不解背後原因是什麼。（圖／翻攝Threads）

透露若銀行沒有鈔票穿插機的情況下，必須由行員親自一張張翻成一正一反，避免機器出現卡鈔等狀況

ATM放新鈔為何要正反相疊？銀行界吐鈔秘密曝光

▲新鈔的條狀防偽薄膜平滑且黏性較大，因較黏紙容易讓提款機吐鈔時卡鈔，導致機台在吐鈔時一次吐出兩、三張造成故障。（圖／記者陳明安攝）

新鈔的條狀防偽薄膜平滑且黏性較大，因較黏紙容易讓提款機吐鈔時卡鈔，導致機台在吐鈔時一次吐出兩、三張造成故障，為了確保機器能順利一張張排出，會由銀行行員以手工方式，將新鈔正反相交擺放

2026換新鈔錯過銀行怎麼辦？5家ATM免排隊繼續領

▲2026年換新鈔ATM據點一圖看。（圖／Gemini生成／記者陳雅雲監製）

2026過年前換新鈔今（13）日剛好是最後一天，除了銀行大排長龍，不少民眾也會選擇前往指定ATM領新鈔，但，讓許多台灣人大長知識。有民眾近日在Threads發文，表示前往ATM領取新鈔，沒想到吐出來的1000元鈔票，整疊都是正反相疊，貼文曝光後，隨即釣出不少銀行員工說明，，「對，手工翻的，避免卡鈔，想到就快哭，一天就要翻7、8顆」、「是小弟一張張擺的，今年擺了5000萬」、「每到換新鈔前，都要花很多時間整鈔，一張張正反兩面，怕ATM卡鈔，純手工製作喔」。據了解，過年前換新鈔除了銀行大排長龍，不少民眾也會選擇前往指定ATM領新鈔，但透過指定ATM領出來的整疊新鈔，每張皆是前後一正一反，都有規律地整齊排好，甚至不只一家銀行ATM有這種狀況，之所以有這樣的設計，就是為了避免新鈔黏性讓提款機卡鈔或故障。根據銀行行員表示，，以此減小摩擦力，不僅防黏也防卡鈔。但正反相疊的鈔票通常要經過人工長期間處理，部分分行為了避免花費大量人力分鈔、裝鈔，會改使用「穿插鈔點驗兩用機」協助，透過自動化方式，不只能快速將新鈔分鈔，也不會讓行員因為長時間分鈔弄髒手。2026年春節連假前換新鈔於13日正式結束，倘若不小心錯過銀行與郵局換新鈔時間，目前5家銀行仍有提供ATM領新鈔服務，提供給民眾參考，不怕新年沒有新鈔可用。2月11日至2月13日在全台151間7-11門市ATM供應限量新鈔，限量供應1000元新鈔。2月9日至2月17日（初一），在指定新光三越、環球購物中心、大全聯設置24小時ATM新鈔提領服務。換鈔期間各分行至少會有一台ATM優先放入新鈔，供民眾直接提領。部分據點會視情況補入新鈔。將在台北捷運站內人流密集站點的ATM放入新鈔。