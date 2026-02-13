日本硬起來！中國一艘漁船12日闖入日本經濟海域，遭日本水產廳扣押，中國籍船長也遭逮捕。日本內閣官房長官木原稔強調，今後將持續以堅決態度，進行取締行動。
綜合日媒報導，日本水產廳今（13日）表示，該廳巡邏船「白鷗丸」12日下午在九州西部長崎縣外海的日本專屬經濟區（EEZ）內，發現一艘中國漁船作業，下令停船接受檢查，但該漁船不服從停船命令並逃逸，水產廳依違反「漁業主權法」於下午將其扣押，逮捕47歲中國籍船長鄭念立（Zheng Nianli）。
被扣押的中國漁船「瓊東漁11998」當時在長崎縣外海約90海浬處（日本EEZ內）捕撈鯖魚、竹夾魚，但使用的是細密網眼的「虎網漁法」，會連幼魚、小魚都一網打盡，被視為導致水產資源枯竭問題。
日本官方指出，該船懸掛旗幟不明，但船名顯示其可能來自中國海南，除船長外船上還有10名船員，水產廳暫未說明船員處置狀況。
此次是日本2026年首次扣押中國漁船，也是自2022年後的第一次扣押，目前中日關係高度緊張，日相高市早苗率自民黨在眾議院選舉取得歷史性大勝，此次扣押行動被認為是民意支持讓日本政府更有底氣。
日本內閣官房長官木原稔13日在記者會上表示，為防止與嚇阻外國漁船違法作業，今後將持續以堅決態度進行取締行動。農林水產相鈴木憲和也表示，對於外國漁船的違法操業，「將繼續以堅定立場加以取締，以達到嚇阻效果。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
被扣押的中國漁船「瓊東漁11998」當時在長崎縣外海約90海浬處（日本EEZ內）捕撈鯖魚、竹夾魚，但使用的是細密網眼的「虎網漁法」，會連幼魚、小魚都一網打盡，被視為導致水產資源枯竭問題。
日本官方指出，該船懸掛旗幟不明，但船名顯示其可能來自中國海南，除船長外船上還有10名船員，水產廳暫未說明船員處置狀況。
此次是日本2026年首次扣押中國漁船，也是自2022年後的第一次扣押，目前中日關係高度緊張，日相高市早苗率自民黨在眾議院選舉取得歷史性大勝，此次扣押行動被認為是民意支持讓日本政府更有底氣。
日本內閣官房長官木原稔13日在記者會上表示，為防止與嚇阻外國漁船違法作業，今後將持續以堅決態度進行取締行動。農林水產相鈴木憲和也表示，對於外國漁船的違法操業，「將繼續以堅定立場加以取締，以達到嚇阻效果。」