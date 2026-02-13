我是廣告 請繼續往下閱讀

台美關稅談判最新關鍵成果摘要如下：

企業應持續關注三大議題：包括232關稅未來仍可能擴大適用範圍：美方政策調整仍具高度不確定性，企業應定期評估品項是否可能被納入調查。

台美今（13）日正式簽署「台美對等關稅協定」（ART），確立台灣輸美關稅調降為15%，並取得多項重大成果。安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君表示，此次成果將強化無論是半導體產業或傳統製造業在國際市場的競爭力，也有助深化台美供應鏈合作。台灣成為美國主要逆差國中，取得與日本、韓國、歐盟等盟友相同稅率計算方式的國家。此調降有助台灣工具機、機械、手工具、自行車、紡織、醫材等產業更具出口競爭力。豁免產品占台灣輸美產品適用對等關稅總項數之20%，以出口值計算約佔台灣適用對等關稅產品輸美金額之36%，包括農產品（如茶葉、蝴蝶蘭、熱帶水果，如鳳梨、芒果）與大量工業產品（如無線電導航設備、通訊儀器、藥品、肥料、印刷品等）。台灣成為全球首個取得此項承諾的國家。未來美方若擴大232關稅範圍，台灣均可享有最優惠稅率。部分產品如汽車零組件、木材家具、航空零組件等同樣取得最優惠待遇。歷經兩階段談判，台灣輸美平均關稅從原先的「32%對等關稅+ MFN」大幅降低至談判後的「15%對等關稅且MFN不疊加」，以及另外取得2072項產品豁免對等關稅。美方部分輸台產品將獲得零關稅待遇，包含美國製小客車，關稅將由現行 17.5%調降為零關稅，有助台灣消費者享有更具競爭力的車價。但安永指出，需特別注意，進口小客車之貨物稅仍需課徵。此外，依據談判公開的四項評估原則，納入零關稅的美國產品，集中在台灣無生產、產業高度仰賴進口、或降稅可降低成本 的項目，例如部分農產品（如玉米、黃豆、小麥）、工業原物料、化學品、精密設備等。此舉有助台灣製造業降低成本，並提升消費者可選擇性。吳雅君表示，此次關稅談判成果，將強化無論是半導體產業或傳統製造業在國際市場的競爭力。此次成果不僅有助深化台美供應鏈合作，更進一步鞏固台灣在全球關鍵科技供應鏈中的核心地位。她分享，此次關稅談判成果對台灣產業影響與企業應對之策略方向大致可分為以下三個面向：本次ART大幅降低台灣輸美關稅，對半導體、資通訊與傳統製造業均具有明顯利好效果，有助降低成本、提升價格競爭力，進一步強化台灣在全球供應鏈的關鍵地位，此舉也使台美供應鏈合作更為穩固，增強台灣在高科技戰略鏈中的角色定位。根據美方公告，高階AI晶片自今年起將被課徵25%關稅，但此稅率僅針對特定高階規格產品，且台灣已取得半導體及衍生品232最優惠待遇，並具關稅豁免機制，因此目前對台灣半導體出口仍無直接影響，惟仍需密切關注後續修訂與評估時程。台灣取得「投資免稅」原則下的半導體232關稅安排，包括零關稅進口配額、配額外15%優惠稅率等，大幅降低台廠赴美投資的政策風險，有助企業在先進製程、產能配置與供應鏈延伸上做長期規劃。吳雅君建議，關稅豁免與投資免稅計畫之資格與操作：包含零關稅配額量、免稅期間、核准流程等細節，將影響未來赴美投資成本結構（相關條件待美方後續公告）。美國針對出口至中國的AI晶片持續收緊，供應鏈需評估跨國布局是否可能受到美中科技管制的連動影響。