我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張惇涵拿起珍奶喝。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.13）

▲卓榮泰出席記者會。（圖／記者葉政勳攝，2026.02.13）

台美對等貿易協定（ART）今（13）日清晨正式簽署，台美關稅確立降到15%且不疊加。對此，行政院秘書長張惇涵表示，這次能用「有為有守」四字形容談判結果，同時拿起手邊的珍奶，直指該杯珍奶就是「有為、有守」最好的印證，「杯子裡面的茶葉，獲免關稅，做珍珠的原料樹薯粉，零關稅」；話鋒一轉，他提到，這一年左右的談判過程當中，有輿論界批評副院長鄭麗君「哲學系」、只當過文化部長、不懂談判，但事實能證明，鄭談到談到15%關稅且不疊加。行政院下午2時30分在新聞中心舉行「臺美對等貿易協定總體說明記者會」，發言人李慧芝主持，院長卓榮泰、張惇涵、經濟部部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良、勞動部長洪申翰、交通部次長陳彥伯出席。張惇涵用「有為有守」四個字，形容這次台美對等貿易的談判，出口有為，進口有守；他強調，這次談判得到兩項成果，包含對等的關稅15%，且不疊加以及232條款最惠國待遇。張惇涵強調，台灣的產業、農業，一直不怕競爭，在這次的談判過程當中，政府也確保台灣不會處於不公平的競爭，也進一步談到2072項出口貨品的獲免，代表增加兩成的貨品出口獲免對等關稅。話鋒一轉，張惇涵提到，這一年左右的談判過程當中，有輿論界批評鄭麗君，說她念「哲學系」，只當過文化部長、不懂談判，事實證明，鄭麗君談到了15%且不疊加以及232 最惠國待遇，也正因為鄭麗君曾經擔任過文化部長，她也額外爭取到印刷品獲免對等關稅，包含書籍、報章雜誌、期刊、繪本等印刷品。張惇涵提到，在農業上，守住73項關鍵的農產品，「我們不只守住了糧食安全，也守住了國人健康」；他也拿出桌上的珍奶，直指該杯珍奶就是「有為、有守」最好的印證。張惇涵指出，杯子裡面的茶葉，獲免關稅，做珍珠的原料樹薯粉，零關稅；裡面的鮮奶，以後只有台灣的鮮乳、鮮奶會標示為「鮮乳」，其他的都不會，「請酪農朋友安心，請爸爸媽媽、全體的消費者也可以放心」，「這一杯珍奶，就是這一次談判團隊辛苦的縮影、『有為有守』的縮影」。張惇涵提到，政院會把台美對等貿易協定跟之前所簽的MOU，一併送到立法院，談判團隊有為有守，衷心希望立法院朝野政黨，有理性的討論、理性的審議。卓榮泰表示，歷經十個月，談判團隊達成國人及總統交付的任務，守護國家及產業的利益，也開啟了台美經貿以及雙邊技術合作的新頁，衷心期盼立法院能夠審慎地審議通過，共同完成最後一哩路。卓榮泰提到，關稅的談判調整，只限於台灣、美國之間，不會擴及到其他國家進口到台灣產品的關稅，且這次談判的結果，雖然會有市場的變動，在過程當中，要重申政府不會遺漏任何的產業、不會拋下任何的產業，無論是工業、農業或是對廣大的勞工朋友，政府已經提出的韌性特別預算，也準備妥當，各部會會主動積極提供協助。卓榮泰強調，這次關稅挑戰，台灣用實力克服眼前的困難，爭取到最好的出口產業競爭力，因此要運用已經提出的韌性特別預算，讓產業轉守為攻，全力爭取海外的訂單、佔領國際市場，持續地讓開闢一個更繁榮的道路，讓台灣真正成為經濟日不落國。