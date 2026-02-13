我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定（ART）今（13）日簽定，美國小客車來台進口關稅從17.5%降至0%。對於是否可能日系車廠轉從美國生產再進口，或是國際品牌不在台灣生產改由美國生產再進口？經濟部長龔明鑫表示，經廠商調查台灣生產汽車成本仍比美國便宜1成，評估應該會是從美國進口零件再組裝機會較大。據ART內容，美國製小客車來台灣將免除17.5%的進口車關稅，降至0%，至於小貨車關稅則是從21.7%降至10%。龔明鑫表示，進口車跟國產車事實上有價差，進口車大部分是高價車，我們則是平價車，關稅減讓後價差依然存在。而目前有討論，車廠是否可能選擇不在台灣生產，改由美國生產進口，但與廠商溝通後的動態評估顯示，目前同款平價車在台灣生產的成本，仍比美國低約 10%。此外，美國汽車零組件也開放零關稅，因此龔明鑫評估，比較合理狀況會是廠商從美國進口台灣沒生產零組件，如引擎，原本從日本進口要課稅，現在從美國進口免稅，但整車依然在台灣組裝。他表示，持續觀察形勢，短期間內希望「除了有守還要有攻」，有些車型是有機會出口的，已有車廠有此打算，政府會全力支援。