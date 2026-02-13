我是廣告 請繼續往下閱讀

過年買鞋別只買Nike、亞瑟士！台灣人看中新神鞋：耐穿又好走

他還特別點名美國專業跑步品牌「Brooks」旗下的跑鞋產品，大讚「以上一雙都要四千以上，但真的讓你上天堂」。

▲近年來鞋業競爭激烈，其中美國百年跑鞋品牌「Brooks」被認為耐穿好走，舒適度大贏其他品牌

美國跑鞋Brooks賣百年仍夯！2025年「銷量暴增1508%」太離譜

根據全球最大球鞋交易平台「StockX」公布的2025年度趨勢報告《Big Facts：2025 Trends》表示，在跑鞋成長排行榜中，美國老牌運動鞋「Brooks」（Brooks Running）最誇張，銷量年增暴增至1508%

▲美國老牌運動鞋「Brooks」（Brooks Running）2025年整年銷量暴增1508%，堪稱是2025年最有話題度的鞋款之一。

美國跑鞋Brooks厲害在哪？神秘黑科技變膝蓋救星

Brooks藉由「避震緩衝象限」技術，透過極致的吸震保護與舒適感，減輕跑者膝蓋與腳踝衝擊，且採用DNA LOFT動態緩衝科技，具備軟Q、回彈而不軟塌的腳感

▲Brooks以專業緩震與穩定功能著名，推出各種高科技跑鞋，讓不同程度的跑者都可以穿得舒適。

▲Brooks藉由「避震緩衝象限」技術，透過極致的吸震保護與舒適感，減輕跑者膝蓋與腳踝衝擊，且採用DNA LOFT動態緩衝科技，具備軟Q、回彈而不軟塌的腳感。（圖／Brooks Running臉書）

美國跑鞋Brooks台灣也有賣！推薦「2鞋款」快試穿

實際查看Brooks跑鞋價格，台灣售價幾乎都是4000元起跳，最貴可將近6000元，但官方在各大電商平台如MOMO、PChome等，有時都會推出折扣價格，最後價格最便宜有機會低至2500元

經典系列如Ghost魔鬼、Adrenaline GTS傳奇支撐跑鞋等，都是熱銷推薦的鞋款