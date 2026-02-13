2026春節連假從明（14）日正式開始連放9天，每到過年也是許多人買新鞋的日子，但什麼鞋子最推薦是不少人好奇的問題。近年來除了Nike、adidas等鞋業大牌，還有其他品牌ASICS（亞瑟士）、HOKA等爆紅，但有民眾反而推薦美國百年品牌「Brooks」跑步鞋，被評價舒適度大贏競爭對手，耐穿又好走，甚至在2025年銷量暴增高達1508%，成為2025年最大黑馬。
過年買鞋別只買Nike、亞瑟士！台灣人看中新神鞋：耐穿又好走
過去有民眾在Threads推薦鞋子品牌，除了老牌Skechers，以及近幾年衝出的黑馬運動品牌On Running、HOKA等，他還特別點名美國專業跑步品牌「Brooks」旗下的跑鞋產品，大讚「以上一雙都要四千以上，但真的讓你上天堂」。
在社群平台上也有不少Brooks的死忠粉絲，盤點Brooks運動鞋的眾多優點，「想要減緩腳疼痛的，真的推薦Brooks」、「我從Mizuno轉向Brooks」、「我之前買了該牌Glycerin系列，後跟包覆感很好，穿起來很舒服，底還會回彈，如果不慢跑，也可以穿著長時間健走」、「Brooks舒適度真的打趴各大品牌」。
美國跑鞋Brooks賣百年仍夯！2025年「銷量暴增1508%」太離譜
據了解，「Brooks（布魯克斯）」是美國百年專業跑步品牌，最早創立於1914年，總部位在西雅圖，Brooks背景來頭不小，竟是「股神」巴菲特旗下波克夏·哈薩威公司（Berkshire Hathaway）的子公司。Brooks長年專注於研發高端機能跑鞋、服飾及配件，以「Run Happy」為品牌精神，加上跑鞋的頂尖設計，成為美國跑者眼中的頂級品牌。
Brooks去年在全球極度火紅，儘管有On Running、HOKA等新興品牌竄出的情況下，依舊保持市場熱度，根據全球最大球鞋交易平台「StockX」公布的2025年度趨勢報告《Big Facts：2025 Trends》表示，在跑鞋成長排行榜中，美國老牌運動鞋「Brooks」（Brooks Running）最誇張，銷量年增暴增至1508%，堪稱是2025年最有話題度的鞋款之一。
美國跑鞋Brooks厲害在哪？神秘黑科技變膝蓋救星
Brooks以專業緩震與穩定功能著名，推出各種高科技跑鞋，讓不同程度的跑者都可以穿得舒適，依照不同跑者的需求，提供支撐型、平穩型等鞋款，針對平日訓練用、爬山登山、跑步等領域，皆有推出各式球鞋，且不分男女都可以買得到。
Brooks最厲害的是科技研發眾多，包括DNA動態避震緩衝科技、全方位軌道導引科技和分段式防震墊等，讓跑者足履達到包覆。Brooks藉由「避震緩衝象限」技術，透過極致的吸震保護與舒適感，減輕跑者膝蓋與腳踝衝擊，且採用DNA LOFT動態緩衝科技，具備軟Q、回彈而不軟塌的腳感，不論是入門新手、長距離訓練或追求高緩衝的跑者都十分適合。
美國跑鞋Brooks台灣也有賣！推薦「2鞋款」快試穿
目前Brooks的各大球鞋在台灣也都買得到，根據Brooks台灣官網，台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、台南市、嘉義市和高雄市都有直營門市，全台各縣市也有都經銷據點。實際查看Brooks跑鞋價格，台灣售價幾乎都是4000元起跳，最貴可將近6000元，但官方在各大電商平台如MOMO、PChome等，有時都會推出折扣價格，最後價格最便宜有機會低至2500元。
Brooks的跑鞋機能在廣度及專業度大受業界好評，並多次獲得權威跑鞋雜誌獎項，經典系列如Ghost魔鬼、Adrenaline GTS傳奇支撐跑鞋等，都是熱銷推薦的鞋款，倘若今年過年民眾缺一雙好鞋，建議可以前往門市試穿看看，如果想試穿又想買到低價的民眾，可以參考前往Outlet等賣場挖寶看看！
資料來源：Brooks台灣官網、StockX《Big Facts: 2025 Trends》
