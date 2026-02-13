韓國職棒樂天巨人隊近期在台南進行第一階段春訓，不料卻在返韓前夕爆發重大紀律醜聞。韓媒《Sports Seoul》及《Sports Chosun》今（13）日接連報導，陣中球員羅承燁（나승엽）、高承慜（고승민）及金東赫（김동혁）被發現出入台南疑似非法賭博的遊戲場，且監視器畫面更疑似拍下球員對女店員性騷擾的過程，引發台韓兩地輿論譁然。
台灣社群貼文驚動韓媒 樂天巨人棒球隊員涉嫌性騷擾
事件起因為台灣社群平台上流傳的一則貼文，發文者附上監視器畫面擷取照片，提到韓國樂天巨人棒球隊員來台南疑似涉及性騷擾，並用到「伸鹹豬手」一詞。對此，韓媒還特別解釋，「伸鹹豬手」在台灣俚語中隱含性騷擾之意。影片中清晰可見一名男子與女性工作人員有肢體接觸，且手部疑似觸碰女性身體部位，讓性騷擾疑雲迅速升溫。
3巨人球員涉入 其中驚見12強韓國隊球員
根據《Sports Chosun》報導，畫面中出現的3名人士已被辨識為樂天巨人的羅承燁、高承慜以及金東赫。除了性騷擾指控外，另一大爭議焦點在於他們出入的場所。
報導指出，儘管在日本這類遊戲場屬於合法，但在台灣，博弈行為受到法律嚴格限制。這三名球員在春訓期間出入這類場所，是否涉及非法賭博，將是球團與KBO調查的重點。
值得一提的是，羅承燁是上一屆12強的韓國代表隊成員之一。許多台灣球迷對他應該都不陌生，他正是在預賽交手台灣一戰敲出「爭議陽春砲」的韓國球員。當時羅承燁在7局上代打面對陳冠偉，敲出打在全壘打牆上方的黃色護墊的長打，最終球彈進球場內，一開始雖然被判二壘安打，但南韓透過重播輔助判決挑戰成功，改判為陽春砲。
球團心血泡湯！ 第一階段春訓結束前夕出事
樂天巨人自1月25日起在台南展開春訓，球團為了照料球員，甚至特別從樂天飯店派遣專業主廚駐台提供特餐。沒想到在第一階段春訓即將於一週後結束之際，卻爆出球員私自出外遊蕩並捲入醜聞。
目前台南警方尚未收到正式報案或立案調查，推測影片可能是由認出球員身分的場所工作人員上傳。然而，羅承燁與高承慜均是球隊重點栽培的明星球員，此次爭議對樂天巨人的球隊形象與戰力布局無疑是沈重打擊。
球團回應：釐清事實後將報請「Clean Baseball」處置
跟據韓媒報導指出，樂天巨人球團人士對此回應，目前正全面且徹底地釐清事實經過，並將依據調查結果，視情節嚴重程度通報KBO旗下的「Clean Baseball Center（清廉棒球中心）」進行後續懲處。韓媒憂慮地指出，若此事屬實，不僅是球員個人的偏差行為，更將重創整個KBO職棒聯盟的公信力。
消息來源：《Sports Seoul》、《Sports Chosun》
