▲捷運局長吳嘉昌要求團隊以最高標準確保連假期間系統穩定、安全無虞，強調春節服務不打折。（圖／高市府捷運局提供）

▲高雄輕軌成圓通車滿兩年，路網效益持續發酵。捷運局統計，全線通車前平均每日運量約2.1萬人次，目前已提升至3.92萬人次，成長幅度達86％。（圖／高市府捷運局提供）

高雄輕軌成圓通車滿兩年，路網效益持續發酵。捷運工程局統計，全線通車前平均每日運量約2.1萬人次，目前已提升至3.92萬人次，成長幅度達86％；114年全年總運量突破1,333萬人次，創下歷史新高，顯示環狀路網帶動通勤、觀光與就醫就學活動旅次明顯成長。隨著「2026 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」及春節連假登場，捷運局預估今年春節期間單日運量可望突破9萬人次，再度挑戰去年春節初三創下的9.4萬人次歷史高峰。為確保疏運順暢，捷運局長吳嘉昌今（13）日前往輕軌前鎮機廠視察營運整備情形，實地督導列車預防性檢修、備品管理、行控調度機制及春節人力配置，要求團隊以最高標準確保連假期間系統穩定、安全無虞，吳嘉昌於視察中特別慰勉第一線值班同仁，強調春節服務不打折，務必確保系統運作暢通，即時疏解活動現場人潮。捷運局指出，輕軌尖峰運量壓力已逐步浮現。以目前平日下午4至5時為例，單小時運量約達6,000人次，需投入約24列車才能順利疏運。在現行車隊規模及10分鐘班距下，部分熱門站點於尖峰時段出現滿載情形，旅客無法順利上車，顯示既有運能已接近上限。為因應持續成長的運輸需求，市府已啟動增購14列新車計畫。捷運局表示，新車全數到位後，整體運能可提升約40％，尖峰班距將進一步縮短6分鐘，以改善尖峰壅擠狀況，提升服務品質與乘車體驗。吳嘉昌說，輕軌運量穩定成長，反映市民對公共運輸與低碳運具的支持，面對持續增加的搭乘需求，在新車到位前，將透過精準調度與彈性區間車機制強化疏運效能。冬日遊樂園及春節期間，捷運局已與高雄捷運公司啟動專案疏運計畫，將視人潮狀況機動加密班距，並靈活調度區間車，強化愛河灣等重點站區旅客疏散能力，並加強現場人流引導與行控監控。C10光榮碼頭站，在活動熱門日(2月14日至2月15日、2月17日至22日、2月27日至3月1日)，中午12時起不提供上、下客，如遇大量人潮湧入將啟動接駁作業協助疏運，確保市民及遊客在節慶活動期間都能安全、順暢搭乘輕軌。