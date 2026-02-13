我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦眾議院舉行聽證會，曾任美國國會研究處（CRS）專家的簡淑賢（Shirley Kan）批國民黨阻擋國防預算，還酸國民黨的縮寫KMT是否暗指「Kill Me in Taiwan」，在台自殺黨。國民黨立委牛煦庭回敬，國民黨沒有擋國防預算，玩文字遊戲沒有意義，不然民進黨的英文縮寫DPP，難道是destroy peace and prosperity（破壞和平與繁榮）？牛煦庭今表示，針對軍購議題，國民黨已多次表達立場，並非反對軍購，但若相關預算隱含「空白支票」或「空白授權」，在野黨絕不會放行。他指出，美國聽證會上各界人士有不同立場與發言，外界無須以文字遊戲解讀；國民黨會對美方要求作出回應，但對於預算監督與把關絕不妥協。牛煦庭也強調，黨團期待審查關稅協定，將採取審慎且實質的審查態度，完整走完程序，讓社會各界充分對話。他認為，該協定可能是近50年來最重大的對外貿易協議之一，國會更應負起責任。至於軍購程序，他說明，過往皆由我方向美方提出需求，經相關單位層層通報與核定，從未有所謂「空白授權」情況，呼籲外界理性看待相關討論。國民黨團書記長林沛祥表示，國人都支持國防建設，也認同必須採購「好的、合適的、到位的」武器裝備，以強化國家安全。但他強調，支持國防不代表可以接受空白授權或黑箱作業，相關軍購案仍應依法行政、資訊公開，接受國會與社會監督。林沛祥指出，近期爭議之所以不斷，關鍵就在於決策過程缺乏透明度。他質疑，若制度沒有檢討與改進，難保多年後不會重演相同問題，呼籲國防部在推動軍購的同時，更應建立清楚的溝通與審查機制，讓國人放心。