2026年高雄市長選戰提前升溫，根據《東森新聞》最新民調顯示，民進黨立委賴瑞隆以45.5%支持度，大幅領先國民黨立委柯志恩的26.2%，雙方落差達19.3個百分點，幾近兩成差距，引發政壇議論。對此，媒體人黃暐瀚點出，賴瑞隆目前雖然是領先者，但他接下來要面臨的重要課題，是綠營內部尚未完全團結、整合，尤其是鳳山區、大旗美區，民調甚至輸給柯志恩。
黃暐瀚12日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中表示，很多人在爭論民調忽高忽低，那是因為先前民進黨初選提名民調時期，是動員了綠營在台南跟高雄的所有支持者回家等電話，所以那個階段來說，藍營不論是台南參選人謝龍介，或是高雄參選人柯志恩，民調都只有十幾、二十幾個百分點。
不過，黃暐瀚指出，就算謝龍介、柯志恩今年底沒有選贏，兩人的得票率一定也會有40%，因為他們都算是強將。至於賴瑞隆的民調比柯志恩來得高，他直言，畢竟南二都本來就是民進黨鐵票區，所以民調才會差距這麼多，雖然有部分人期望藍營能以22比0，贏下全台各縣市版圖，讓綠營像大罷免一樣完封慘敗，但他認為這情況不太可能發生。
此外，黃暐瀚也提醒，賴瑞隆目前雖然是領先者，不過他要面對的是內部仍未團結整合的課題。2月初公布一份由《新頭殼》委託山水民意所做的民調中，以鳳山區、大旗美區來看，分別屬於許智傑以及邱議瑩的選區，但賴瑞隆在這2地區的支持度，甚至還低於藍營的柯志恩，黃暐瀚分析，這顯示出綠營支持者還沒有回流，那些本來支持許智傑與邱議瑩的選民，短時間還沒辦法轉向去挺賴瑞隆。
