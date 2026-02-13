我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年將至，不少民眾趁此新年好運，紛紛前往彩券行買刮刮樂試手氣，台東縣一名阿嬤日前帶著孫女外出散步遛貓，經過彩券行門口時，貓咪突然失控掙脫暴衝進店裡，還跳上櫃檯櫃檯抓狂喵喵叫，阿嬤隨即買了幾張刮刮樂，竟然驚喜刮中100萬大獎，上演「招財貓帶來好運」真實秀！這家中100萬大獎的彩券行位在台東縣台東市豐榮里，名為「富盈彩券行」，根據代理人鄭小姐轉述，幸運刮中「1,200萬大吉利」貳獎100萬元的是一對阿嬤與孫女。當天兩人外出散步遛貓，經過彩券行門口時，孫女懷中抱著的貓咪突然「失控」，掙脫跑進彩券行店裡，還跳上櫃檯對著玻璃櫃狂抓且不斷地喵喵叫。當下代理人鄭小姐被貓咪嚇了一跳，但接著隨口詢問「要不要順便買幾張刮刮樂試試手氣？」阿嬤各挑了幾張面額100元、200元、500元、1000元的刮刮樂，當刮到一半時候，孫女忽然發現1000元刮刮樂刮開的區塊出現好多零！阿嬤起初還以為自己看錯，立刻請店家協助確認，沒想到真的刮中100萬元大獎，現場所有人都感到相當驚喜，阿嬤與孫女更是相擁尖叫歡呼，笑著說「原來貓咪是在指引大獎在這裡啦，我們養的貓咪真的是一隻招財貓！」中獎小故事也讓網友好羨慕，直呼也好想擁有一隻會帶財的報恩「招財貓」！