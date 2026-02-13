我是廣告 請繼續往下閱讀

台美對等貿易協定（ART）今（13）日清晨正式簽署，台美關稅確立降到15%且不疊加，2072項輸美產品豁免對等關稅，將交送至國會審議，對此，行政院長卓榮泰表示，會鍥而不捨地透過法定程序來說明，也願意透過各種方式做溝通，而總統年後會邀集五院院長的茶敘，他會利用那個時段，向韓院長再度提出代表行政院強烈的要求。行政院下午2時30分在新聞中心舉行「臺美對等貿易協定總體說明記者會」，發言人李慧芝主持，卓榮泰、秘書長張惇涵、經濟部部長龔明鑫、農業部長陳駿季、衛生福利部長石崇良、勞動部長洪申翰、交通部次長陳彥伯出席。卓榮泰指出，投資、採購，都是美方要平衡貿易的手段，我方投資2500億美元是產業自主，政府則是透過金融機構提供投資保證，採購則是基於國家需求、財政考量及全球採購市場分布平均化，也可以轉單、調整內容；至於國防預算佔GDP3%，是今年預算就達成，與談判沒有任何關係，軍購特別條例是另外針對國安需求提出，與談判無關。卓榮泰提到，鄭麗君自美國傳訊息來那一刻，非常的感動，也希望這個感動，化作說明，讓國人了解，國會是否也會被感動？感動是要主動的才有效、有價值，若「被感動」，也算是能配合國家政策，「我們也歡迎」。卓榮泰說，會鍥而不捨地透過法定程序來說明，也願意透過各種方式做溝通，而總統年後會邀集五院院長的茶敘，他會利用那個時段，向韓院長再度提出代表行政院強烈的要求，希望就談判的結果、協定，跟之前的MOU，以及年度總預算、軍購特別條例，一併拜託立法院協助。卓榮泰指出，他和總統會持續到各產業關懷之旅，了解產業所受的衝擊，930億的產業支持夠不夠用？他說，原本預估衝擊比較大，現在感覺比較平緩，但總統早上說，方案不會縮減，因此有必要把它「轉守為攻」。