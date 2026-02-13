我國總統賴清德12日特赦八旬老婦林劉龍子，無獨有偶，美國總統川普（Donald Trump）12日也簽署特赦令，赦免了5位前美式足球聯盟（NFL）的球員，罪名涵蓋偽證到販毒不等，其中一名球員已經過世，為死後追授。
根據《美聯社》報導，白宮「特赦沙皇」強森（Alice Johnson）表示，獲得赦免的5位前球員為：克萊科（Joe Klecko）、紐頓（Nate Newton）、路易斯（Jamal Lewis）、亨利（Travis Henry），以及已故的坎農（Billy Cannon）。
強森說，「正如美式足球所提醒我們的，卓越是建立在堅毅、恩典與重新站起來的勇氣之上，我們的國家亦是如此。」她同時感謝川普總統「持續致力於給予人們第二次機會」。
至於川普為何選擇赦免這些球員？白宮方面尚未回應置評請求。獲赦球員的背景如下：
克萊科。因在聯邦大陪審團調查保險詐欺案時作偽證而認罪。身為防守邊鋒，克萊科曾兩度入選全明星（All-Pro）、四度入選明星賽（Pro Bowl），並於2023年入選職業美式足球名人堂。
紐頓。因涉嫌販運毒品遭逮。當時警方在他的皮卡車上發現1萬美元現金，並在隨行車輛中搜出175磅的大麻。他曾兩度入選全明星、六度入選明星賽。
路易斯。承認自己在2000年選秀會以高順位被選中後不久，就使用手機試圖策劃毒品交易。路易斯是2003年度最佳進攻球員，曾入選全明星與明星賽各一次。
亨利。因協助古柯鹼在科羅拉多與蒙大拿之間走私，被控販毒共謀罪名成立。他曾效力過三支球隊，並入選過一次明星賽。
坎農。1980年代中期，他因投資失敗負債累累，後因承認偽造貨幣罪入獄。坎農曾兩度入選全明星與明星賽，更在1959年效力路易斯安那州立大學時奪得象徵大學運動員最高榮譽的海斯曼獎（Heisman Trophy），他在對戰密西西比大學時完成的89碼棄踢回攻達陣，是美國大學足球史上最經典的畫面之一。坎農已於2018年過世。
川普經常特赦運動員，且被赦免的對象通常都是明星級球員，有看法認為，川普的特赦與其說是出於寬恕或是針對個案案情的考量，不如說是出於他打造個人政治品牌形象的考量。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
