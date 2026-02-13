我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中日關係高度緊張，近日又率自民黨在眾議院選舉大勝，引發中國小粉紅不滿。有中國網友利用AI生成「超人力霸王痛毆高市早苗」的影片，引發日本網友大怒，喊話版權方採取法律行動。中國科技巨頭「字節跳動」近期推出人工智慧（AI）影片生成模型「Seedance 2.0」，只需要輸入指令或參考圖，就能生成出連貫多個鏡頭的影片。有許多中國網友利用Seedance 2.0惡搞，將高市早苗的形象與日本動畫、特攝片惡搞，製作高市被動畫人物攻擊的影片。其中一段影片，是超人力霸王痛毆高市早苗、踢擊高市的腹部，還把高市早苗拋向空中，使用動感光波把高市早苗爆炸消失。相關影片隨即引發日本粉絲不滿，不只檢舉該部影片，痛心說：「這是對超人系列的褻瀆，也極度失禮於高市女士」，許多人也呼籲《超人力霸王》版權方、製作公司圓谷採取法律行動。曾出演《超人力霸王》系列作品的日本演員森次晃嗣也表態，呼籲圓谷製作應該提出告訴，「超人力霸王不僅是一部特效影片，他是一位守護孩子們夢想長達60年的英雄，所有試圖摧毀這一切的人都應該吃官司」。目前，圓谷製作已經提出申訴，該部影片也在X平台上被下架，顯示「為了回應著作權所有人的檢舉，此媒體已停用」訊息，不過相關影片仍在網上流傳，且疑似又有中國網友做出第二部續集。另也有網友指出，疑似是影片製作者的網友在中國影音平台Bilibili平台發文道歉，「本人應出於仇恨在外網發布不當言論，現在事情鬧了很大，向圓谷製作株式會社道歉，不應該在外網在你面前懟臉帶節奏，正式向你及奧特曼系列鄭重道歉」。