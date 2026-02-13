我是廣告 請繼續往下閱讀

成家立業有財神爺助攻！苗栗縣苗栗市一對年輕情侶，某天晚上兩人外出用餐準備返家，經過彩券行女方堅持要試手氣，於是當下挑了一張「2,000萬超級紅包」來刮，正所謂「娶妻前」有超強運，沒想到竟讓這對小情侶真刮出100萬元大獎，也讓他們激動喊：「可以原地結婚了！」開出這對小情侶「結婚基金」100萬大獎彩券行，是位於苗栗縣苗栗市建功里的「連發億彩券行」，根據代理人李先生轉述，幸運刮中「2,000萬超級紅包」貳獎100萬元的是一對年輕情侶，當天晚上兩人外出用餐後準備返家，恰巧經過彩券行，在女方的堅持下挑了一張「2,000萬超級紅包」來刮，俗話說「娶妻前」運氣會特別好，沒想到竟真的當場刮出100萬元大獎。這對情侶刮中大獎後，兩人也興奮擁抱在一起，開心得又跳又叫，男生更激動表示，才剛求婚成功，就刮中了百萬結婚基金，「可以立刻結婚啦！」而情侶檔也相當大方，立刻發給現場店裡的客人，每人一個紅包讓大家沾沾喜氣，現場十幾位客人立刻鼓掌歡呼，氣氛瞬間沸騰起來。