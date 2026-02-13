我是廣告 請繼續往下閱讀

機動戰士鋼彈SEED ASTRAY Re:Master Edition（第1集）

機動戰士鋼彈SEED ASTRAY R【電子特別版】（第1集）

SSR角色「琪琪‧安達露西亞」

鑽石300個

Bandai Namco Entertainment Inc.宣布，旗下於App Store與Google Play發行之智慧型手機遊戲《SD鋼彈 G世代 永恆》正式榮登商店銷售排行第一名，並同步達成全球累計下載突破800萬次的重大里程碑，展現全球玩家對遊戲內容與品質的高度肯定。為感謝玩家長期以來的熱情支持，官方特別推出多項豪華慶祝活動回饋全體玩家。凡登入遊戲即可獲得鑽石3,000個（可進行10次機體補給），同時「My Card Web Store」亦推出特別活動，玩家可免費領取鑽石1,000個，協助強化戰力、擴充陣容，盡情投入戰局。遊戲內容方面亦持續擴充，全新故事事件「機動戰士鋼彈 SEED X ASTRAY」正式登場，帶來經典機體與嶄新劇情體驗。同時於精選機體補給中，UR「迷惘鋼彈紅色機改（EX）」與UR「朗‧加路」全新亮相，提供更多編成選擇與戰略運用空間，為戰局注入嶄新變數。《機動戰士鋼彈SEED X ASTRAY》的單位和角色正於精選機體補給中登場！限期登場UR單位「異端鋼彈紅色機改（EX）」／UR「羅‧裘爾」隆重亮相！此外還有UR「異端鋼彈金色機 天蜜娜（EX）」／UR「隆德‧蜜娜‧薩哈克」以及UR支援人員「風花·亞哲＆勞亞級」等強勢陣容登場！此外，為慶祝《機動戰士鋼彈 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女》於日本上映，遊戲同步推出電影上映紀念活動，玩家可於遊戲內領取SSR角色「琪琪‧安達露西亞」等電影登場人物，在戰場上重現劇場版的精彩篇章。《SD高彈 G世代 永恆》將持續透過多元活動與內容更新，帶來更豐富的機體、角色與劇情內容，邀請所有玩家一同投入這場跨世代的鋼彈戰略盛宴。隨著本次故事事件登場，遊戲中還會實裝圖鑑的新功能「COMICS」！玩家將可限期免費閱覽《機動戰士鋼彈SEED X ASTRAY》相關作品的第1集。請務必搭配事件閱覽相關漫畫，享受更完整的故事體驗。※該作品僅提供日文版。為慶祝《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威 喀耳刻的魔女》上映，現正於遊戲中贈送電影裡的登場角色「琪琪‧安達露西亞」！請務必至遊戲內的「禮物」處領取！▼禮物內容本作於全世界下載量堂堂突破800萬次！為感謝各位玩家的熱情支持，將在My Card Web Store免費送出鑽石1,000個！請務必連結My Card Web Store，領取本次贈禮！同時作為達成800萬次下載的賀禮，遊戲內商店也推出了可獲得機體補給券的限定組合包，千萬別錯過！